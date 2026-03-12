Tras el empate con San Lorenzo, Claudio Úbeda explicó su decisión de no hacer cambios

Úbeda agregó que el cambio se produjo porque Bareiro mostraba signos de cansancio en el cierre del encuentro. Además, se refirió a la reacción de los hinchas y reconoció que el equipo necesita transformar su rendimiento en victorias: “El hincha quiere que el equipo gane. Sabemos la exigencia que tiene Boca y tenemos que trabajar para conseguir los resultados”.