Tras el empate con San Lorenzo, Claudio Úbeda explicó su decisión de no hacer cambios

El entrenador de Boca sostuvo que su equipo generó situaciones para ganar el clásico y justificó la única modificación que realizó sobre el final.

Hace 18 Min

Claudio Úbeda lamentó el empate 1-1 de Boca Juniors frente a San Lorenzo por la fecha 10 del Torneo Apertura y aseguró que su equipo mereció quedarse con la victoria. Tras el clásico disputado en la Bombonera, el entrenador analizó el rendimiento del equipo y dejó en claro su descontento con el resultado.

“Creo que nos queda una sensación fea de irnos solo con un empate porque el equipo generó situaciones para haber ganado. Mostró permanentemente posesión en campo rival y creó chances que no pudimos concretar”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

Úbeda consideró que la falta de eficacia fue determinante para que Boca no pudiera quedarse con los tres puntos. “Si hubiésemos concretado, sería otro el resultado. Eso nos angustia, pero también me da tranquilidad ver la evolución del equipo. El empate no sirve porque sentimos que deberíamos haber ganado”, explicó.

El técnico también analizó el desarrollo del partido y destacó la actitud de sus dirigidos durante el clásico. Según sostuvo, el equipo mostró intensidad y control del juego en varios momentos, aunque reconoció que todavía les falta contundencia en el área rival.

Por qué Úbeda hizo un solo cambio

El entrenador explicó que decidió mantener a los mismos once durante casi todo el encuentro porque entendía que el equipo estaba funcionando bien. Recién a los 92 minutos realizó su única modificación al reemplazar a Adam Bareiro por Iker Zufiaurre.

“Creí que el equipo estaba jugando bien y sosteniendo el ritmo de juego. Seguíamos generando situaciones en campo rival y cuando uno entiende que los once lo hacen bien, decidí no hacer cambios hasta los minutos finales”, señaló.

Úbeda agregó que el cambio se produjo porque Bareiro mostraba signos de cansancio en el cierre del encuentro. Además, se refirió a la reacción de los hinchas y reconoció que el equipo necesita transformar su rendimiento en victorias: “El hincha quiere que el equipo gane. Sabemos la exigencia que tiene Boca y tenemos que trabajar para conseguir los resultados”.

