En el Día de la Empanada: Taste Atlas publicó la receta definitiva para preparar la ganadora del ranking

Las cualidades de una auténtica empanada tucumana

Entre las especificaciones sobre la confección de la empanada Tucumana, Taste Atlas advierte que es en el montaje de la misma donde la “técnica se hace evidente”. “Cada empanada se rellena con modestia pero con seguridad, y luego se cierra con un repulgue ajustado, el sello de borde rizado. En Tucumán, la tradición sostiene que la empanada ideal se sella con trece pliegues, un detalle que se convirtió en un símbolo del estilo. Pero más allá de ser una marca registrada, aquel borde tiene un propósito: ser un cierre hermético que conserva los jugos en el interior y permite comer la empanada caliente sin que se derrame el relleno.