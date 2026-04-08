Jugó un Mundial, le marcó un recordado golazo a la selección argentina y ahora quedó detenido

La noticia sacudió al fútbol ecuatoriano por el peso del nombre involucrado y por el recuerdo que dejó en la Argentina. Christian Lara, ex jugador de la selección de Ecuador y autor de un recordado gol ante la “Albiceleste” en las Eliminatorias rumbo a Alemania 2006, fue detenido por la policía en el marco de una investigación por un intento de robo en Quito.