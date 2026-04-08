Jugó un Mundial, le marcó un recordado golazo a la selección argentina y ahora quedó detenido

Resumen para apurados
- El exfutbolista Christian Lara fue detenido hoy por la policía en Quito, tras ser vinculado a un intento de robo en un comercio tecnológico valuado en 9.000 dólares.
- El operativo ocurrió en el sector de La Villaflora tras una alerta al 911. Lara, recordado por un gol a Argentina en 2005, fue capturado junto a tres personas con antecedentes.
- La Fiscalía ecuatoriana determinará el grado de responsabilidad de Lara en el hecho. El caso impacta al fútbol regional debido al deterioro de la imagen pública del exmundialista.
La noticia sacudió al fútbol ecuatoriano por el peso del nombre involucrado y por el recuerdo que dejó en la Argentina. Christian Lara, ex jugador de la selección de Ecuador y autor de un recordado gol ante la “Albiceleste” en las Eliminatorias rumbo a Alemania 2006, fue detenido por la policía en el marco de una investigación por un intento de robo en Quito.
El operativo se realizó en el sector de La Villaflora, al sur de la capital ecuatoriana, después de un llamado de emergencia al sistema ECU-911. Según la versión oficial, varias personas ingresaron a un comercio de artículos tecnológicos e intentaron llevarse mercadería valuada en unos 9.000 dólares. En ese procedimiento fueron aprehendidos cuatro sospechosos, entre ellos el exfutbolista.
La Policía explicó que ahora será la Fiscalía la que deberá definir el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados. El jefe del Distrito Eloy Alfaro, Pablo Lastra, remarcó que Lara no registra antecedentes penales, aunque sí quedó bajo investigación junto con los otros detenidos, algunos de ellos con antecedentes por robo y tenencia de armas.
El caso volvió a poner a Lara en el centro de la escena pública por razones muy distintas a las deportivas. En Ecuador todavía es recordado por aquel zurdazo ante Argentina en 2005, un gol que quedó marcado en la memoria de una generación. Sin embargo, también arrastra desde hace años distintos problemas judiciales y demandas vinculadas a deudas, pagarés y otras causas civiles y penales.
Del recuerdo futbolero a una causa penal que vuelve a exponerlo
La situación legal del exvolante seguirá ahora bajo análisis de la Fiscalía, que deberá establecer si tuvo participación directa en el intento de robo o si su presencia en el hecho responde a otro nivel de implicación. Mientras tanto, su nombre volvió a circular con fuerza, aunque esta vez lejos del fútbol y mucho más cerca de un expediente judicial que amenaza con golpear todavía más una imagen ya deteriorada.