Se agotaron en menos de una hora las entradas para ver a Colapinto y se espera una multitud en Palermo

Una exhibición histórica para la ciudad

Colapinto manejará un Lotus E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8 y decorado con los colores de Alpine. No será un detalle menor: será la primera vez en más de una década que un auto de Fórmula 1 vuelva a rodar por las calles de Buenos Aires. Y además, el piloto argentino se convertirá en el primero del país en protagonizar una exhibición de este tipo en la ciudad.