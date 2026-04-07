Racing empezó con el pie derecho en la Copa Sudamericana

Resumen para apurados
- Racing venció 3-1 a Independiente Petrolero en Sucre por la primera fecha de la Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Costas logró un debut ideal en la altura por el Grupo E.
- Con goles de Sosa, Martirena y Fernández, la Academia superó la exigencia física de Bolivia. El local descontó mediante Santos, pero Racing resistió con orden para asegurar el triunfo.
- La victoria consolida las aspiraciones de Racing en el plano internacional. Este resultado brinda confianza para enfrentar a Caracas y Botafogo en busca de un nuevo título continental.
Racing Club tuvo un debut ideal en la Copa Sudamericana al vencer 3-1 a Independiente Petrolero en la altura de Sucre, en un partido exigente por la primera fecha del Grupo E. El equipo dirigido por Gustavo Costas mostró personalidad, eficacia y fortaleza física para imponerse en un contexto siempre complicado.
La “Academia” golpeó rápido y con contundencia. En poco más de media hora, logró marcar diferencias gracias a los goles de Gonzalo Sosa, quien convirtió su primer tanto en Primera, y de Gastón Martirena. Con ese arranque, el conjunto de Avellaneda tomó el control del juego y manejó los tiempos con inteligencia, aprovechando cada oportunidad.
Sin embargo, antes del descanso, Independiente Petrolero logró descontar mediante un tanto de Thomaz Santos, lo que le dio suspenso al encuentro y obligó al conjunto “albiceleste” a redoblar esfuerzos en el complemento.
En la segunda mitad, Racing supo resistir los intentos del equipo boliviano, que buscó aprovechar la altura y el empuje de su gente. A pesar de la presión, el equipo de Costas se mantuvo firme en defensa y mostró orden táctico para sostener la ventaja.
Cuando el partido se moría, en la última jugada, Adrián Fernández apareció para sellar el 3-1 definitivo y asegurar una victoria clave como visitante. Racing dio así un paso firme en su objetivo de volver a conquistar un título continental y dejó una muy buena imagen en su estreno en el grupo que comparte con Caracas y Botafogo.