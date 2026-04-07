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Racing empezó con el pie derecho en la Copa Sudamericana

La "Academia" voló alto en Sucre, superó la exigencia de la altura y venció 3-1 a Independiente Petrolero por el Grupo E, que también participan Caracas y Botafogo.

FESTEJO ACADÉMICO. Gonzalo Sosa abrió el camino de la victoria de Racing en la altura de Sucre. FESTEJO "ACADÉMICO". Gonzalo Sosa abrió el camino de la victoria de Racing en la altura de Sucre.
Por Carlos Chirino Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Racing venció 3-1 a Independiente Petrolero en Sucre por la primera fecha de la Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Costas logró un debut ideal en la altura por el Grupo E.
  • Con goles de Sosa, Martirena y Fernández, la Academia superó la exigencia física de Bolivia. El local descontó mediante Santos, pero Racing resistió con orden para asegurar el triunfo.
  • La victoria consolida las aspiraciones de Racing en el plano internacional. Este resultado brinda confianza para enfrentar a Caracas y Botafogo en busca de un nuevo título continental.
Resumen generado con IA

Racing Club tuvo un debut ideal en la Copa Sudamericana al vencer 3-1 a Independiente Petrolero en la altura de Sucre, en un partido exigente por la primera fecha del Grupo E. El equipo dirigido por Gustavo Costas mostró personalidad, eficacia y fortaleza física para imponerse en un contexto siempre complicado.

La “Academia” golpeó rápido y con contundencia. En poco más de media hora, logró marcar diferencias gracias a los goles de Gonzalo Sosa, quien convirtió su primer tanto en Primera, y de Gastón Martirena. Con ese arranque, el conjunto de Avellaneda tomó el control del juego y manejó los tiempos con inteligencia, aprovechando cada oportunidad.

Sin embargo, antes del descanso, Independiente Petrolero logró descontar mediante un tanto de Thomaz Santos, lo que le dio suspenso al encuentro y obligó al conjunto “albiceleste” a redoblar esfuerzos en el complemento.

En la segunda mitad, Racing supo resistir los intentos del equipo boliviano, que buscó aprovechar la altura y el empuje de su gente. A pesar de la presión, el equipo de Costas se mantuvo firme en defensa y mostró orden táctico para sostener la ventaja.

 Cuando el partido se moría, en la última jugada, Adrián Fernández apareció para sellar el 3-1 definitivo y asegurar una victoria clave como visitante. Racing dio así un paso firme en su objetivo de volver a conquistar un título continental y dejó una muy buena imagen en su estreno en el grupo que comparte con Caracas y Botafogo.

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