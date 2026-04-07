Racing empezó con el pie derecho en la Copa Sudamericana

La “Academia” golpeó rápido y con contundencia. En poco más de media hora, logró marcar diferencias gracias a los goles de Gonzalo Sosa, quien convirtió su primer tanto en Primera, y de Gastón Martirena. Con ese arranque, el conjunto de Avellaneda tomó el control del juego y manejó los tiempos con inteligencia, aprovechando cada oportunidad.