Cartas de lectores: oportunidad

Llamó mi atención un canal europeo que transmitía en español algo impactante: por las cuestiones bélicas y demás que atraviesa parte del mundo “Medio Oriente se trasladaría a Sudamérica” (tema petróleo y gas) y las fuentes principales serían un yacimiento monumental detectado en Guyana y otro aledaño (que no recuerdo el nombre) y el tercero sería “un país de moda” que es la Argentina. Estas noticias provocan una oleada de optimismo, esperanza y tal vez un poco de alegría (no por sus causas) sino por las expectativas que crean y por la billonaria inversión en U$S que vaticinan y la otra la exportación de productos del agro, motivo: países en conflictos armados sobre todo Ucrania poseedora de una llanura fértil y produciendo a media máquina y con problemas para trasladar sus productos, y las características productivas similares son solamente tres en el mundo (según los expertos en Ingeniería Agronómica). Repito, solo tres: Ucrania, Illinois y la “Pampa Húmeda de Argentina”. Estos acontecimientos me traen a la memoria un par de reflexiones ya escuchadas por todos y sobre todo la de Pilar Rahola (periodista y analista de geo política internacional): “La Argentina no pierde la oportunidad de perder oportunidades” y la erosionada frase local: “Podemos dar de comer a 400 millones de bla, bla, bla”, que escuchamos hace décadas. Bueno... ¡Lo hagamos, porque si los ingresos no superan los gastos, la ecuación no cierra por ningún lado!