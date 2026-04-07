Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: oportunidad
07 Abril 2026

Llamó mi atención un canal europeo que transmitía en español algo impactante: por las cuestiones bélicas y demás que atraviesa parte del mundo “Medio Oriente se trasladaría a Sudamérica” (tema petróleo y gas) y las fuentes principales serían un yacimiento monumental detectado en Guyana y otro aledaño (que no recuerdo el nombre) y el tercero sería “un país de moda” que es la Argentina. Estas noticias provocan una oleada de optimismo, esperanza y tal vez un poco de alegría (no por sus causas) sino por las expectativas que crean y por la billonaria inversión en U$S que vaticinan y la otra la exportación de productos del agro, motivo: países en conflictos armados sobre todo Ucrania poseedora de una llanura fértil y produciendo a media máquina y con problemas para trasladar sus productos, y las características productivas similares son solamente tres en el mundo (según los expertos en Ingeniería Agronómica). Repito, solo tres: Ucrania, Illinois y la “Pampa Húmeda de Argentina”. Estos acontecimientos me traen a la memoria un par de reflexiones ya escuchadas por todos y sobre todo la de Pilar Rahola (periodista y analista de geo política internacional): “La Argentina no pierde la oportunidad de perder oportunidades” y la erosionada frase local: “Podemos dar de comer a 400 millones de bla, bla, bla”,  que escuchamos hace décadas. Bueno... ¡Lo hagamos, porque si los ingresos no superan los gastos, la ecuación no cierra por ningún lado!

Alberto Antonio Segulja       

alansegconstrucc@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Narcomenudeo: una ley que ya muestra sus grietas
1

Narcomenudeo: una ley que ya muestra sus grietas

2

Cartas de lectores: semana santa de 1987

3

Cartas de lectores: oportunidad

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
4

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Disney+ juega fuerte en el inicio de abril
5

Disney+ juega fuerte en el inicio de abril

6

Cuando las explicaciones no alcanzan

Más Noticias
Campero, sobre su crédito del Banco Nación: “Lo hice como cualquier ciudadano que labura más de 15 años rompiéndose el lomo”

Campero, sobre su crédito del Banco Nación: “Lo hice como cualquier ciudadano que labura más de 15 años rompiéndose el lomo”

La pregunta incómoda sobre cómo se vive y se muere en Tucumán cuando llueve

La pregunta incómoda sobre cómo se vive y se muere en Tucumán cuando llueve

Qué dijo Rossana Chahla sobre las tres muertes por las tormentas en Tucumán

Qué dijo Rossana Chahla sobre las tres muertes por las tormentas en Tucumán

Defensa Civil admitió que la magnitud del temporal no estaba prevista: “Debió ser alerta roja”

Defensa Civil admitió que la magnitud del temporal no estaba prevista: “Debió ser alerta roja”

Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”

Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”

Riesgo por tormentas y vientos severos: las provincias bajo alerta naranja y amarilla

Riesgo por tormentas y vientos severos: las provincias bajo alerta naranja y amarilla

Probé las versiones pagas de las tres principales inteligencias artificiales y estas son las conclusiones

Probé las versiones pagas de las tres principales inteligencias artificiales y estas son las conclusiones

Sin identidad, no hay rumbo: Italia comenzó a perder cuando dejó de ser Italia

Sin identidad, no hay rumbo: Italia comenzó a perder cuando dejó de ser Italia

Comentarios