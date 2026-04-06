Canelada y Cobos pedirán que Chahla vaya al Concejo a explicar qué se hizo para prevenir las inundaciones

Canelada y Cobos también cuestionaron el enfoque con el que el Municipio viene abordando el problema. “No alcanza con decir que se limpian canales o imbornales. El punto es si existe una política integral de prevención, de mantenimiento, de obras y de intervención en los puntos críticos. Porque cuando el agua entra a las casas, cuando un comerciante pierde el día de trabajo, cuando una familia tiene que afrontar arreglos que no puede pagar, ya no estamos hablando de un trastorno menor: estamos hablando de una ciudad que no logra dar respuesta a un problema estructural”, remarcaron.