Canelada y Cobos pedirán que Chahla vaya al Concejo a explicar qué se hizo para prevenir las inundaciones

Resumen para apurados
- Concejales tucumanos citarán este martes a la intendenta Rossana Chahla al Concejo Deliberante para que informe sobre obras de prevención tras el trágico temporal en la ciudad.
- El pedido surge tras tormentas que dejaron barrios anegados y víctimas fatales. Los ediles denuncian falta de respuestas en zonas críticas y cuestionan la eficacia del mantenimiento.
- La iniciativa busca establecer una política hídrica integral y respuestas estructurales ante el cambio climático, evitando que las tormentas sigan afectando a los vecinos tucumanos.
Tras el temporal que volvió a dejar barrios anegados, autos arrastrados por el agua y una tragedia que conmocionó a Tucumán, los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos anticiparon que este martes presentarán un proyecto de resolución para que la intendenta Rossana Chahla se presente ante el Concejo Deliberante e informe qué medidas se adoptaron para prevenir inundaciones y qué plan concreto existe para evitar que estas escenas se repitan.
“Es cierto que en estas semanas llovió de manera extraordinaria. Pero no podemos resignarnos a que cada tormenta fuerte convierta a la ciudad en una lotería. Hace tiempo que sabemos que los eventos climáticos son cada vez más intensos y, justamente por eso, gobernar también implica anticiparse. Queremos que la intendenta explique qué se hizo, qué no se hizo y qué se va a hacer para que los tucumanos no vuelvan a quedar expuestos de esta manera”, señalaron.
En ese marco, los ediles recordaron que ya en 2024 habían realizado presentaciones junto a vecinos de los barrios Modelo, Kennedy y Ampliación Kennedy por problemas vinculados a anegamientos, desagües y falta de respuestas. “No estamos hablando de hechos aislados ni de zonas desconocidas. Hay sectores de la ciudad que se inundan desde hace años. No puede presentarse cada temporal como si fuera una sorpresa. Si después de más de dos años seguimos viendo autos llevados por el agua y vecinos desesperados, es evidente que hace falta dar explicaciones serias sobre lo hecho hasta acá y sobre lo que viene”, afirmaron.
Canelada y Cobos también cuestionaron el enfoque con el que el Municipio viene abordando el problema. “No alcanza con decir que se limpian canales o imbornales. El punto es si existe una política integral de prevención, de mantenimiento, de obras y de intervención en los puntos críticos. Porque cuando el agua entra a las casas, cuando un comerciante pierde el día de trabajo, cuando una familia tiene que afrontar arreglos que no puede pagar, ya no estamos hablando de un trastorno menor: estamos hablando de una ciudad que no logra dar respuesta a un problema estructural”, remarcaron.
Por último, advirtieron que esperan precisiones concretas y no explicaciones generales. “Los vecinos merecen saber qué trabajos se hicieron, cuáles están en marcha, qué zonas fueron priorizadas y con qué criterio se está actuando. No existen soluciones mágicas, pero tampoco puede haber resignación. Frente a una problemática histórica y cada vez más grave, la respuesta no puede seguir siendo una promesa, un anuncio o una frase de ocasión”, concluyeron.