Juicio narco en Estados Unidos: ex lider se declara culpable

Valencia Salazar, alias “El 85”, fue capturado inicialmente en marzo de 2012 en México, liberado y luego vuelto a capturar en 2022. Fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025, después de que el gobierno de Donald Trump designara al CJNG como “organización terrorista” en el marco del endurecimiento de su lucha contra el narcotráfico. “Valencia Salazar se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con el fin de su importación ilícita a Estados Unidos”, indicó el comunicado oficial.