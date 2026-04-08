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Juicio narco en Estados Unidos: ex lider se declara culpable
Juicio narco en Estados Unidos: ex lider se declara culpable
Hace 5 Hs

El cofundador y durante años líder del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG), Erick Valencia Salazar, se declaró culpable de narcotráfico ante un tribunal de Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia.

Valencia Salazar, alias “El 85”, fue capturado inicialmente en marzo de 2012 en México, liberado y luego vuelto a capturar en 2022. Fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025, después de que el gobierno de Donald Trump designara al CJNG como “organización terrorista” en el marco del endurecimiento de su lucha contra el narcotráfico. “Valencia Salazar se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con el fin de su importación ilícita a Estados Unidos”, indicó el comunicado oficial.

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El narcotraficante conocerá su pena de cárcel, que puede ir de 10 años a cadena perpetua, el 31 de julio, añadió el texto.

Valencia Salazar formó parte primero del Cártel del Milenio, a las órdenes de Óscar Orlando Nava Valencia.

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