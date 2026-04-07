Banco Macro presenta su memoria anual reporte integrado 2025

Alineado al lanzamiento de la nueva Estrategia de negocios, en 2025, Banco Macro actualizó su Política de Sustentabilidad y elaboró su Estrategia de Sustentabilidad Corporativa 2026–2030. En este proceso, realizó un análisis de doble materialidad para definir y priorizar sus impactos, riesgos y oportunidades (IROs), y desarrolló talleres con más de 85 líderes que participaron en la definición de los objetivos de sustentabilidad de la Entidad.