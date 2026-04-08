Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

En el Ente Cultural: “Gritos y susurros” en el ciclo gratuito La Calesita

Con guión y dirección de Ingmar Bergman, en 1972 se estrenó “Gritos y susurros”, un intenso drama del realizador sueco ambientado en una mansión de finales del siglo XIX, donde conviven tres hermanas y una sirviente que comparten la lucha contra el cáncer terminal de útero de una de ellas. La criada se mantiene cercana a la enferma, mientras que sus hermanas confrontan su distancia emocional la una con la otra. Harriet Andersson, Kari Sylwan, Ingrid Thulin y Liv Ullmann componen el elenco. El filme se verá desde las 20 en la Sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251), con entrada gratis.