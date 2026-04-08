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Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
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Hace 5 Hs

En el Ente Cultural: “Gritos y susurros” en el ciclo gratuito La Calesita

Con guión y dirección de Ingmar Bergman, en 1972 se estrenó “Gritos y susurros”, un intenso drama del realizador sueco ambientado en una mansión de finales del siglo XIX, donde conviven tres hermanas y una sirviente que comparten la lucha contra el cáncer terminal de útero de una de ellas. La criada se mantiene cercana a la enferma, mientras que sus hermanas confrontan su distancia emocional la una con la otra. Harriet Andersson, Kari Sylwan, Ingrid Thulin y Liv Ullmann componen el elenco. El filme se verá desde las 20 en la Sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251), con entrada gratis.

Letra y música: propuestas en distintos espacios

En Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611) habrá una feria de fanzines y ropa desde las 18, con los shows en vivo de Estación Experimental y de Karlos. Los textos de “Los días y la Tierra”, del reconocido poeta tucumano Juan González, serán abordados esta noche, desde las 20 en la Sala Lazarte (Lavalle 145). En el recitado y la intepretación musical al piano estará Julio Lazarte. Los milongueros podrán encontrarse esta noche, desde las 22, en La Del Bajo (San Lorenzo 61) para compartir cortes y quebradas.


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