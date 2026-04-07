Silvio Soldán reveló los motivos de su separación con Silvia Süller: “Fue una situación insostenible”

En ese contexto, también le envió un mensaje directo a su ex pareja: “Silvia, no te metas más conmigo, por Dios, olvidate”. Según sostuvo, el público solo conoció una mínima parte de lo ocurrido en la intimidad: “Ustedes no se pueden imaginar. Hay muchas cosas que son peores que esta todavía. Pero no importa, ya pasó, ya pasó. Me siento muy mal. No tenía que haber dicho esto. Me van a criticar y me van a pegar en las redes, seguramente”.