Silvio Soldán reveló los motivos de su separación con Silvia Süller: “Fue una situación insostenible”

Resumen para apurados
- Silvio Soldán reveló en el programa 'A la tarde' que se separó de Silvia Süller por sus conductas inadmisibles hacia su madre, calificando la convivencia como 'insostenible'.
- El quiebre ocurrió tras un incidente donde Süller cuestionó un gasto médico para la madre del conductor. Soldán confesó que guardó silencio años para evitar críticas en redes.
- Esta revelación marca el fin de décadas de hermetismo sobre su ruptura más mediática. Soldán busca establecer un límite definitivo y proteger su entorno de futuras polémicas.
Silvio Soldán habló por primera vez y de manera detallada los verdaderos motivos que lo llevaron a poner fin a la relación con Silvia Süller. El conductor relató que el desencadenante del quiebre fue una serie de episodios en los que presenció conductas que consideró inadmisibles hacia su entorno familiar. En particular, recordó una escena que marcó un punto de no retorno.
Durante una entrevista con el programa A la tarde (América), Soldán relató que un día mientras conversaba con un odontólogo sobre el costo de una prótesis dental para su madre, aseguró que Süller escuchaba detrás de la puerta. “No me acuerdo la cifra. U$S5.000, U$S10.000. Ella estaba escuchando detrás de la puerta”, relató con la voz entrecortada.
La tensión se incrementó cuando, según su testimonio, ella irrumpió en el despacho y lo increpó por el gasto destinado a su madre: “¿Con quién hablabas? ¿Con fulano? ¿Y vas a gastar U$S5.000 en la boca de una vieja que no sabés cuánto te va a durar?”. Para Soldán, este tipo de situaciones no eran aisladas, sino una constante en la convivencia: “Pasaron muchas de esas y yo nunca dije nada”.
“Esto nunca lo quise decir públicamente, pero hoy no sé, siento como una obligación de decirlo”, confesó ante las cámaras. La acumulación de episodios similares terminó por hacerlo tomar la decisión de separarse. Desde su perspectiva, el maltrato hacia su madre era una situación insostenible.
El fuerte pedido de Silvio Soldán a Silvia Süller
En ese contexto, también le envió un mensaje directo a su ex pareja: “Silvia, no te metas más conmigo, por Dios, olvidate”. Según sostuvo, el público solo conoció una mínima parte de lo ocurrido en la intimidad: “Ustedes no se pueden imaginar. Hay muchas cosas que son peores que esta todavía. Pero no importa, ya pasó, ya pasó. Me siento muy mal. No tenía que haber dicho esto. Me van a criticar y me van a pegar en las redes, seguramente”.
Fue entonces cuando el conductor buscó la mirada de quienes lo rodeaban en el estudio y planteó: “¿Hay motivo para separarse? ¿Sí o no? Pregunto. ¿Ese es un motivo? Otros no se separan, matan por eso. O pegan por eso, por lo menos”. De inmediato, aclaró: “Nunca le hice daño a nadie”.