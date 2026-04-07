Argentina no escapa a la crisis global: acciones y bonos operan en baja

Resumen para apurados
- Acciones y bonos argentinos caen este martes en mercados globales por la escalada bélica entre Irán e Israel, elevando el riesgo país ante la incertidumbre económica internacional.
- El conflicto disparó el crudo y la búsqueda de refugio en el dólar. ADRs bajaron hasta 3,6% y el riesgo país subió a 622 puntos, en un marco de tensión entre Irán y Estados Unidos.
- Analistas prevén que la volatilidad persista a corto plazo, afectando a mercados emergentes vulnerables como Argentina por su alta dependencia de las condiciones externas.
El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente vuelve a sacudir a los mercados globales y afecta de lleno a los activos argentinos. En una jornada marcada por la volatilidad, los ADRs y los bonos soberanos operan en baja, reflejando un fuerte aumento de la aversión al riesgo a nivel internacional.
La tensión se intensifica ante el endurecimiento de los discursos entre Estados Unidos e Irán, en un escenario donde el precio del petróleo vuelve a dispararse y los inversores migran hacia activos considerados refugio, como el dólar.
En este contexto, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registran caídas de hasta 3,6%. Entre los retrocesos más marcados se destacan Cresud (-3,6%), Grupo Supervielle (-3,5%) y Banco Macro (-3,2%). En contraste, Bioceres sorprende con un salto del 10%, mientras que Pampa Energía logra sostener una leve suba.
Por su parte, el índice S&P Merval cae 0,9%, ubicándose en 2.980.326 puntos, presionado por bajas en papeles como Sociedad Comercial del Plata (-3,5%), Aluar (-2,8%) y BBVA (-2,3%). En un escenario adverso, apenas algunas acciones logran mantenerse en terreno positivo, como Loma Negra y Transportadora de Gas del Sur.
En el segmento de renta fija, los bonos en dólares también operan en rojo tanto en Nueva York como en el mercado local. Los Globales 2041 y 2035 encabezan las bajas, con retrocesos cercanos al 0,3%, mientras que en la plaza doméstica las caídas alcanzan hasta el 1% en los tramos largos.
Como consecuencia, el riesgo país vuelve a subir y se ubica en 622 puntos básicos, acumulando varias ruedas por encima de los 600, según datos de JP Morgan.
El trasfondo de esta reacción negativa se explica por la escalada del conflicto entre Irán e Israel, que incluye ataques cruzados y amenazas de cierre de rutas clave para el comercio energético mundial, como el estrecho de Ormuz. Este escenario eleva la incertidumbre global y presiona al alza los precios del petróleo.
A su vez, las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, añaden tensión a un mercado ya sensible. El mandatario advirtió sobre posibles acciones militares de gran escala, mientras que desde Irán anticiparon represalias que podrían extenderse más allá de la región si se cruzan ciertas “líneas rojas”.
Con este panorama, los analistas advierten que la volatilidad podría mantenerse en el corto plazo, condicionando el desempeño de los mercados emergentes como Argentina, especialmente aquellos con mayor exposición al financiamiento externo.