Gasoil: garantizar suministro y buen precio

Todos saben, no solo los productores agropecuarios, la importancia del gasoil para los sistemas productivos. Este insumo -considerado vital para el funcionamiento de todo el aparato productivo- se utiliza para mover todo tipo de maquinarias utilizadas en el campo. Ni hablar de su importancia para el transporte de todo lo que se produce; no solo en el campo, sino en todas las cadenas productivas e industriales del país. Y, por supuesto, en el transporte urbano e interurbano de pasajeros.