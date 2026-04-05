Daniel Gerold: en petróleo, “el país puede ser jugador de peso”

Según Gerold, el precio del gasoil será más alto, ya que aún no refleja lo que pasa en el mercado global.
Resumen de nota
- El consultor Daniel Gerold afirmó hoy que Argentina puede ser un actor clave en petróleo ante la aceleración de inversiones por el conflicto bélico en Medio Oriente.
- El análisis destaca que el precio local del gasoil aún no refleja la volatilidad del mercado global, mientras la inestabilidad externa posiciona al país como un destino atractivo.
- Se prevé que el ingreso de capitales consolide a la nación como proveedor energético confiable, mejorando la balanza comercial y el posicionamiento estratégico internacional.
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