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Daniel Gerold: en petróleo, “el país puede ser jugador de peso”

Según el consultor en energía, el conflicto en Medio Oriente puede acelerar inversiones en la Argentina.

Según Gerold, el precio del gasoil será más alto, ya que aún no refleja lo que pasa en el mercado global. Según Gerold, el precio del gasoil será más alto, ya que aún no refleja lo que pasa en el mercado global.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 23 Hs

Resumen de nota

  • El consultor Daniel Gerold afirmó hoy que Argentina puede ser un actor clave en petróleo ante la aceleración de inversiones por el conflicto bélico en Medio Oriente.
  • El análisis destaca que el precio local del gasoil aún no refleja la volatilidad del mercado global, mientras la inestabilidad externa posiciona al país como un destino atractivo.
  • Se prevé que el ingreso de capitales consolide a la nación como proveedor energético confiable, mejorando la balanza comercial y el posicionamiento estratégico internacional.
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