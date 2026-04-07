Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Resumen para apurados
- El SMN emitió hoy alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos en Buenos Aires, el Litoral y el norte argentino, debido a una ciclogénesis por baja presión atmosférica.
- El fenómeno, el tercero consecutivo en el noreste, genera ráfagas de 90 km/h y lluvias de hasta 120 mm. Afecta severamente a Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Misiones.
- Se activaron protocolos de seguridad ante riesgos de inundación y daños materiales. El impacto climático exige vigilancia constante y refuerzo de infraestructura en áreas vulnerables.
El pronóstico se repite en el noreste argentino. Por tercera vez consecutiva y bajo la influencia de un sistema de baja presión atmosférica que habría llegado en la tarde noche, gran parte del territorio ve agravadas las condiciones de lluvias, principalmente en la región del Litoral y la provincia de Buenos Aires. Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron por la intensidad de los fenómenos climáticos que hoy se instalarán en seis provincias.
Aunque las alertas retrocedieron en algunas zonas del Litoral y el centro del país, en otras, el aviso se extendió, ocupando un mayor porcentaje de superficie. Ese es el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que registra una advertencia amarilla ante un período de inestabilidad conocido como ciclogénesis; es decir, la formación y evolución de un centro de baja presión atmosférica que favorece el desarrollo de tormentas, precipitaciones persistentes y ráfagas de gran magnitud.
Alerta amarilla por vientos en Buenos Aires y Entre Ríos
En Buenos Aires, la notificación que rige al oeste de la provincia confirma los pronósticos previos. Durante todo el día persiste el alerta por lluvias, donde se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, que podrán ser superados de manera puntual. Asimismo, no se descarta la llegada de tormentas embebidas en las áreas de aviso. Por otra parte, en la misma región impera la vigilancia por vientos de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.
En la provincia de Entre Ríos, el aviso por vientos intensos se repite. Para la noche, entre las 18 y 00 horas, se esperan ráfagas que también podrían superar los 70 km/h en zonas del sur como Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y el departamento de Concepción del Uruguay.
El Litoral y el norte bajo advertencia por tormentas
En el extremo más septentrional de la Argentina, la alerta rige por tormentas que se intensifican en las provincias limítrofes. En Formosa y Chaco, la advertencia amarilla anticipa la llegada de lluvias de variada intensidad, acompañadas de actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de hasta 70 km/h durante la mañana, entre las seis y las 12 del mediodía. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 75 mm. En la región selvática de Misiones, este reporte se repite.
Por último, el rigor del aviso se agrava en Corrientes, donde se registrarán tormentas de nivel naranja. Según el SMN, la lluvia, la actividad eléctrica, el granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h afectarán a la provincia durante la mañana. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
Recomendaciones de seguridad
Ante fenómenos de semejante severidad, el SMN propone las siguientes medidas para preservar la vida, los bienes y la sociedad:
Alerta nivel Amarillo:
1. Evitá salir de tu hogar si no es estrictamente necesario.
2. No saques la basura y asegurate de limpiar desagües y sumideros para evitar taponamientos.
3. Asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, chapas, muebles de jardín).
4. Buscá refugio inmediato en edificios o vehículos cerrados si te encontrás al aire libre.
Alerta nivel Naranja:
1. Seguí las instrucciones de las autoridades locales y mantené la calma.
2. Cortá el suministro eléctrico y desconectá electrodomésticos si el agua ingresa a tu vivienda.
3. Mantenete alejado de puertas, ventanas y zonas inundables; evitá transitar por calles anegadas.
4. Prepará un kit de emergencia que incluya agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas, linterna y celulares cargados.
5. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.