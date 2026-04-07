Juicio por YPF: el fondo Burford pidió más tiempo para revisar el fallo que benefició a la Argentina

Resumen para apurados
- Burford Capital pidió a la Cámara de Nueva York prorrogar hasta el 8 de mayo el plazo para revisar el fallo favorable a Argentina en el juicio por la estatización de YPF.
- La solicitud ocurre tras la anulación de la condena de primera instancia que obligaba al país a pagar un resarcimiento millonario por la mayor demanda contra un Estado soberano.
- El fallo ratifica la Ley de Expropiaciones argentina. Burford evalúa ahora elevar el caso a la Corte Suprema de EE.UU. o iniciar un reclamo ante el tribunal internacional CIADI.
Tras el fallo favorable a Argentina en la Justicia de Estados Unidos en el juicio por la estatización de Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF), el fondo Burford Capital solicitó a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que se amplíe el plazo para revisar la decisión.
A fines de marzo, ese tribunal invalidó la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado un resarcimiento multimillonario. Se trataba del mayor juicio que enfrentaba el país en el exterior y de la demanda más grande en la historia estadounidense contra un Estado soberano.
“Los abogados de Burford piden a la Cámara de Nueva York que amplíe hasta el 8 de mayo el plazo que vence este viernes para solicitar que un plenario de todos los jueces de la Cámara revisen el fallo de sus tres colegas que favoreció a la Argentina. La Cámara debería responder esta solicitud a más tardar mañana”, informó en su cuenta de X el abogado Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro.
Y agregó: “Justifican este pedido argumentando que su abogado principal, Paul Clement, tiene ‘obligaciones profesionales y personales en las próximas semanas que le dificultarían preparar una solicitud adecuada en el plazo original’”.
Un fallo histórico para Argentina
Hay que recordar que Burford Capital, tras conocerse la victoria de la Argentina, emitió un comunicado en el que aseguró: “La decisión del Segundo Circuito es, sin duda, muy decepcionante y representa un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York”.
“Sin embargo, siempre hemos dicho que existía riesgo asociado con litigar este caso en los tribunales de EEUU, y a menos que los demandantes puedan revocar esta lamentable decisión del panel, el arbitraje de tratado de inversión sigue siendo una perspectiva totalmente viable”, añadió, en medio de un derrumbe en sus acciones del 50%.
Asimismo, el bufete que había comprado los derechos a litigar en esta causa por unos 15 millones de euros y había vendido partes de la demanda recaudando más de U$S300 millones hasta el momento, dijo que va a pedir una revisión al pleno de la Cámara de Apelaciones, conocido técnicamente como “en banc”, aunque aclaró que “rara vez concede tales solicitudes”.
“Tras la decisión del Segundo Circuito sobre la petición en pleno, suponiendo que los demandantes busquen tal recurso, considerarán pasos adicionales, incluyendo si solicitar una revisión adicional ante la Corte Suprema de los Estados Unidos”, sostuvo.
Sin mencionarlo explícitamente, también deslizaron la posibilidad de recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Grupo Banco Mundial ante el cual el país tiene un largo historial de demandas impulsadas por multinacionales.
El fallo a favor de Argentina se sostuvo en que, bajo el derecho argentino, los estatutos de YPF no constituyen contratos bilaterales exigibles entre accionistas y que la Ley General de Expropiaciones regula integralmente estos procesos, desplazando reclamos contractuales. La mayoría del tribunal determinó que los daños por incumplimiento no son reconocibles.