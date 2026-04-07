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La tucumana Avila lidera el ranking de proyectos presentados en el Senado nacional

Así lo refleja una estadística realizada por el sitito especializado Parlamentario para su Índice de Calidad Legislativa.

Beatriz Avila. Beatriz Avila.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La senadora tucumana Beatriz Ávila lideró la presentación de proyectos de ley en el Senado Nacional con 73 iniciativas durante el último año, según el Índice de Calidad Legislativa.
  • Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, Ávila impulsó leyes sobre ludopatía infantil y lealtad comercial. El informe destaca una alta productividad con más de 7.400 proyectos totales.
  • El desempeño de Ávila la posiciona como una legisladora clave en la Cámara Alta. Sus propuestas sobre temas sociales y de identidad local buscan marcar la agenda nacional futura.
Resumen generado con IA

Beatriz Avila, del bloque Independencia, fue la senadora que más proyectos de ley presentó en el último año parlamentario. Así lo refleja una estadística realizada por el sitito especializado Parlamentario para su Índice de Calidad Legislativa. 

El detalle refleja las iniciativas presentadas entre marzo de 2025 y febrero de este año, período en el que la representante tucumana elevó 73 propuestas entre las que se incluyen regulaciones de varios asuntos de interés público.

Entre otras iniciativas, Ávila impulsó un proyecto que busca endurecer penas para el padre o el tercero que, ilegalmente, impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes. También impulsó una modificación de la Ley de Lealtad Comercial, informó la parlamentaria en un comunicado.

La tucumana también promueve la creación de programas para prevenir la ludopatía infantil y restringir las publicidades de juegos on line entre los menores.

La senadora también promovió homenajes y reconocimientos para Bernabé Aráoz. En una de sus últimas iniciativas, impulsa la emisión de una nueva serie de billetes con la imagen del prócer tucumano.

Según Parlamentario, el 2025 fue un año de mucha productividad en materia de proyectos. Se presentaron en total, a lo largo de todo el período ordinario 7.405, 2.419 de los cuales fueron proyectos de ley. O sea, el 32,6% correspondió al tipo de proyectos más importantes que se presentan. Avila lidera la presentación de esa iniciativa en la cámara alta., mientras que el córdobes Oscar Agost Carreño hace lo propio en Diputados.

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