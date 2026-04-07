La tucumana Avila lidera el ranking de proyectos presentados en el Senado nacional

Según Parlamentario, el 2025 fue un año de mucha productividad en materia de proyectos. Se presentaron en total, a lo largo de todo el período ordinario 7.405, 2.419 de los cuales fueron proyectos de ley. O sea, el 32,6% correspondió al tipo de proyectos más importantes que se presentan. Avila lidera la presentación de esa iniciativa en la cámara alta., mientras que el córdobes Oscar Agost Carreño hace lo propio en Diputados.