Beatriz Avila pide la rehabilitación del tren Retiro- Tucumán

El Senado de la Nación comenzó a analizar un pedido de informes sobre el tren de pasajeros entre Buenos Aires y Tucumán. La iniciativa fue presentada por la senadora Beatriz Ávila (Bloque Independencia), quien solicitó al Ministerio de Economía detalles sobre la decisión que derivó en la suspensión del servicio y la paralización del corredor ferroviario.