"Cuello tecnológico": el enemigo silencioso que ya afecta a uno de cada cuatro jóvenes

La opinión de un quiropráctico sobre el fenómeno

El doctor y quiropráctico estadounidense Jake Boyle suele compartir contenido de anatomía en TikTok (@desmoineschiro) y en uno de sus videos el especialista compara una columna vertebral normal con un cuello tecnológico. La publicación se viralizó. "Las columnas tienen una inclinación normal hacia atrás en la zona del cuello, pero hoy en día la mayoría de los pacientes jóvenes que vienen a la clínica se ven como (con una joroba). Esa deformación no debería comenzar a producirse hasta la vejez, pero la tecnología está cambiando eso", expresó en el video.