"Cuello tecnológico": el enemigo silencioso que ya afecta a uno de cada cuatro jóvenes
De acuerdo con un estudio de la empresa Alvica Medical, el 24% de los jóvenes trabajadores de entre 16 y 26 años debieron optar por inasistencias laborales durante el último año a causa de estas afecciones físicas.
Resumen para apurados
- El 24% de la Generación Z sufre de 'cuello tecnológico' por el uso excesivo de dispositivos, lo que genera ausentismo laboral según un estudio reciente de Alvica Medical.
- La incidencia supera a la Generación X (12%) y Boomers (14%). Expertos señalan que posturas incorrectas ante pantallas provocan una curvatura prematura en la columna vertebral.
- El fenómeno alerta sobre deformaciones óseas propias de la vejez que hoy afectan a jóvenes. Se prevé un impacto creciente en la salud pública y el bienestar laboral futuro.
Investigaciones actuales señalan que los integrantes de la Generación Z padecen dolores de cuello y espalda con una frecuencia en una medida superior a la de sus predecesores. De acuerdo con un estudio de la empresa Alvica Medical, el 24% de los jóvenes trabajadores de entre 16 y 26 años admite inasistencias laborales durante el último año a causa de estas afecciones físicas.
Esta tendencia contrasta notablemente con los registros de otros grupos etarios, donde la Generación X presenta el índice más bajo de molestias con apenas un 12%. Por su parte, los Baby Boomers reportan un 14% de incidencia, mientras que el grupo de los Millennials se ubica en un punto intermedio, con un 18% de casos que derivaron en ausentismo por malestares corporales.
Los problemas fpisicos de el uso excesivo de dispositivos electrónicos
Los resultados del estudio plantean una paradoja generacional: a pesar de su juventud, la Generación Z enfrenta complicaciones físicas que afectan su bienestar integral con una intensidad que iguala o supera a la de grupos de mayor edad. La exposición permanente a dispositivos electrónicos aparece como el factor determinante en este fenómeno de salud.
Al respecto, Victoria Fransen, directora ejecutiva de Alvica Medical, subrayó que el hecho de haber crecido en un entorno digital ha pasado factura a los jóvenes. Las posturas incorrectas sostenidas durante el uso prolongado de computadoras y teléfonos móviles son la causa principal de estas dolencias prematuras.
La opinión de un quiropráctico sobre el fenómeno
El doctor y quiropráctico estadounidense Jake Boyle suele compartir contenido de anatomía en TikTok (@desmoineschiro) y en uno de sus videos el especialista compara una columna vertebral normal con un cuello tecnológico. La publicación se viralizó. "Las columnas tienen una inclinación normal hacia atrás en la zona del cuello, pero hoy en día la mayoría de los pacientes jóvenes que vienen a la clínica se ven como (con una joroba). Esa deformación no debería comenzar a producirse hasta la vejez, pero la tecnología está cambiando eso", expresó en el video.
El uso intensivo de pantallas, especialmente de dispositivos móviles, está directamente relacionado con estos problemas. Tanto es así que se ha acuñado el término "cuello tecnológico", tal como lo reporta The New York Post. Esta afección se refiere a una curvatura en la parte superior de la columna causada por años de mala postura, atribuida a la costumbre de inclinarse hacia las pantallas.