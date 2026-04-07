El descargo de “Maravilla” Martínez tras el clásico: "Un mensajero de Satanás"

"¿Qué le vamos a decir? Nos dio tantas cosas... Hizo 200 goles, nos dio tantas cosas... ¿Qué le vamos a decir? Si hubiese hecho el penal, estaríamos hablando de la maravilla que hizo. Decidió patearlo así... A un jugador que nos dio tanto no lo podemos matar porque erró un penal o alguna abajo del arco. Al contrario, tenemos que levantarlo y apoyarlo en todo", dijo.