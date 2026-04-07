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El descargo de “Maravilla” Martínez tras el clásico: "Un mensajero de Satanás"

Luego de fallar un penal en la derrota de Racing ante Independiente, el goleador compartió un mensaje bíblico en redes sociales. Mientras crecen los cuestionamientos, Gustavo Costas salió a respaldarlo y pidió apoyo para el delantero.

Adrián Martínez falló un penal durante el clásico. Adrián Martínez falló un penal durante el clásico.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Adrián Martínez, goleador de Racing, compartió un mensaje bíblico tras fallar un penal y perder el clásico ante Independiente para responder a las críticas por su desempeño.
  • El delantero falló un penal clave y otras ocasiones claras. Ante los cuestionamientos, el DT Gustavo Costas lo respaldó públicamente destacando su historial goleador en el club.
  • La postura religiosa de Martínez busca gestionar el impacto emocional de la derrota. El respaldo del DT será clave para mantener la cohesión del plantel ante las críticas externas.
Resumen generado con IA

Tras la derrota de Racing por 1-0 ante Independiente en el Clásico de Avellaneda, Adrián "Maravilla" Martínez utilizó sus redes sociales para compartir un reflexivo mensaje de carácter religioso.

El goleador de la “Academia” eligió un pasaje bíblico, específicamente 2 Corintias 12:7. "Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca", dice.

Martínez publicó este mensaje tras recibir fuertes críticas por su desempeño en el clásico Durante el partido, el delantero falló un penal al intentar "picar" la pelota (la cual se fue por encima del travesaño) y desperdició otras dos situaciones claras de gol.

A pesar de los cuestionamientos en redes, el técnico de Racing, Gustavo Costas, salió en su defensa públicamente, recordando que Martínez ha marcado muchísimos goles para el club y que, en este momento, lo que el jugador necesita es apoyo para levantarse. 

"¿Qué le vamos a decir? Nos dio tantas cosas...  Hizo 200 goles, nos dio tantas cosas... ¿Qué le vamos a decir? Si hubiese hecho el penal, estaríamos hablando de la maravilla que hizo. Decidió patearlo así... A un jugador que nos dio tanto no lo podemos matar porque erró un penal o alguna abajo del arco. Al contrario, tenemos que levantarlo y apoyarlo en todo", dijo.

Temas Gustavo CostasAdrián Martínez
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