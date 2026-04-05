“Irresponsable” y “canchero”: el penal que falló “Maravilla” generó una ola de cuestionamientos en Racing

Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde Flavio Azzaro, que no dejó espacio para matices al analizar la decisión del delantero. “Maravilla cometió un acto de irresponsabilidad. Es grave lo que hizo. En la cancha de Independiente no podés picar un penal”, lanzó, y además agregó que “cuando canchereas y te sale mal no hay peor cara que el que pasa el ridículo”.