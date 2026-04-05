“Irresponsable” y “canchero”: el penal que falló “Maravilla” generó una ola de cuestionamientos en Racing

Resumen de nota
- Adrián Maravilla Martínez falló un penal decisivo al intentar picarlo en el clásico ante Independiente, lo que desató fuertes críticas en el entorno de Racing Club esta tarde.
- Periodistas tildaron la acción de irresponsable y soberbia, mientras el DT Gustavo Costas defendió al goleador recordando su historial positivo para calmar la tensión del plantel.
- El error marca un punto de inflexión en la relación del jugador con la hinchada y pone a prueba la cohesión interna del equipo de cara a los próximos desafíos del torneo local.
El clásico de Avellaneda dejó un momento que terminó condicionando toda la tarde de Racing. Adrián “Maravilla” Martínez intentó picar un penal en un contexto decisivo, falló la ejecución y a partir de ahí quedó en el centro de la escena por una jugada que rápidamente encendió el debate.
Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde Flavio Azzaro, que no dejó espacio para matices al analizar la decisión del delantero. “Maravilla cometió un acto de irresponsabilidad. Es grave lo que hizo. En la cancha de Independiente no podés picar un penal”, lanzó, y además agregó que “cuando canchereas y te sale mal no hay peor cara que el que pasa el ridículo”.
En una línea parecida se expresó Daniel Avellaneda, periodista de Clarín, que fue todavía más severo. “Maravilla regaló el clásico por canchero”, escribió, y apuntó a que el atacante fue el principal responsable de la derrota de Racing en una tarde en la que Independiente, según su mirada, terminó aprovechando ese golpe anímico para crecer en el partido.
Más moderado fue Tomás Dávila, de ESPN, que también marcó la responsabilidad del delantero, aunque sin desconocer todo lo que ya le dio al equipo. Según planteó, Racing perdió por su falta de eficacia y “Maravilla” tuvo una de sus tardes más flojas, aunque eso no borra lo hecho anteriormente con la camiseta de la “Academia”.
Costas salió a respaldarlo en medio del ruido
En medio de todas esas reacciones, Gustavo Costas eligió ponerse del lado de su jugador. El entrenador recordó la cantidad de goles y momentos importantes que Martínez le dio al equipo y buscó bajarle temperatura a la polémica. “Qué le vamos a decir a Maravilla. Hizo 200 goles. Nos dio tantas cosas”, afirmó. Así, mientras afuera crecían las críticas, puertas adentro Racing decidió cerrar filas alrededor de uno de sus futbolistas más influyentes.