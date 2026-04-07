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Valentín Barco quiere volver a Boca y le hizo un pedido especial a Paredes

El lateral que juega en Racing de Estrasburgo confesó su deseo de regresar en plenitud y reveló que ya le pidió a Leandro Paredes que le reserve la camiseta número cinco.

Valentín Barco, volante de Racing de Estrasburgo. Valentín Barco, volante de Racing de Estrasburgo.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Valentín Barco manifestó recientemente en Francia su deseo de volver a Boca Juniors para ganar títulos y le pidió a Leandro Paredes que le reserve la histórica camiseta número cinco.
  • Tras pasar por Brighton y Sevilla, el lateral se consolidó en Racing de Estrasburgo y anotó su primer gol con la Selección Argentina en el reciente amistoso jugado en La Bombonera.
  • El interés del Chelsea y su crecimiento en Europa sugieren un salto de calidad previo a su retorno, lo que genera grandes expectativas por su posible sociedad futura con Paredes.
Resumen generado con IA

Valentín Barco volvió a quedar en el centro de la escena tras expresar públicamente su deseo de regresar a Boca en el futuro y dejar una frase que rápidamente ilusionó a los hinchas.

El actual jugador del Racing de Estrasburgo aseguró que su intención es volver al club donde se formó cuando alcance su mejor versión física. El objetivo es claro: tener una revancha deportiva y poder conseguir los títulos que le quedaron pendientes en su primera etapa.

En ese sentido, dejó una declaración que no pasó desapercibida. “Ya le pedí a Leandro Paredes que me guarde la cinco”, contó, en referencia al dorsal que suele utilizar el mediocampista en Boca. La frase generó expectativa entre los hinchas, que rápidamente imaginaron un posible reencuentro en el futuro.

Mientras tanto, Barco atraviesa un presente positivo en Europa. Luego de pasos irregulares por Brighton y Sevilla, logró asentarse en el fútbol francés, donde encontró continuidad y un rol más definido como mediocampista. Ese crecimiento también lo metió en la consideración de Lionel Scaloni de cara a próximas convocatorias.

Además, su buen rendimiento despertó el interés de clubes importantes del continente, con rumores que lo vinculan con el Chelsea, lo que refuerza la idea de que su carrera internacional todavía tiene margen de crecimiento.

En paralelo, el “Colo” vivió recientemente un momento especial en su carrera. En el amistoso de la Selección Argentina frente a Zambia en La Bombonera, marcó su primer gol con la camiseta albiceleste en la goleada 5-0. Un hecho que definió como “un sueño” y que simboliza el momento que atraviesa.

Con el futuro abierto en Europa, pero con el corazón puesto en Boca, Barco dejó en claro que su historia con el club todavía no está cerrada.

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