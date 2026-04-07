A Boca le cuesta arrancar en la Copa Libertadores: una racha negativa que pone presión en su debut

Boca iniciará una nueva participación en la Copa Libertadores con un dato que genera preocupación: los debuts no vienen siendo su fuerte en los últimos años. El equipo afrontará su 34ª participación en el torneo continental, pero llega condicionado por una racha negativa en los partidos inaugurales. En ese contexto, sólo logró tres victorias en sus últimos 16 estrenos, una estadística que refleja las dificultades para comenzar con el pie derecho.