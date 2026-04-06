En Chile, contra Universidad Católica, Boca pondrá en marcha su sueño en la Copa Libertadores

Uno de ellos es Tomás Aranda, cuya irrupción le aportó frescura y desequilibrio. El otro, Ádam Bareiro, que llegó y rápidamente se convirtió en una referencia ofensiva. El paraguayo no sólo suma goles; también ordena, descarga y genera espacios. Y su crecimiento tiene una historia detrás. Antes de llegar al club, recibió el respaldo de Martín Palermo, quien lo dirigió en Fortaleza de Brasil y lo ayudó a recuperar confianza. Hoy, esa confianza se traduce en rendimiento y en goles que significan puntos.