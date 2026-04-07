Tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul: un atacante muerto y cuatro heridos

Resumen para apurados
- Un atacante murió y cuatro heridos este martes tras un tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul, donde la policía repelió un ataque vinculado a grupos extremistas.
- Los agresores llegaron desde Izmit en un auto alquilado. Pese al tiroteo con armas largas, el edificio estaba vacío. Uno de los sospechosos tenía antecedentes por narcotráfico.
- Este episodio eleva la alerta de seguridad en Turquía ante la posible presencia de células terroristas y profundiza la inestabilidad regional por el conflicto en Medio Oriente.
Un violento tiroteo se registró este martes en las inmediaciones del consulado de Israel en Estambul, donde un hombre armado fue abatido tras enfrentarse con fuerzas policiales. El episodio dejó además dos personas heridas y dos agentes con lesiones leves, según confirmó el gobernador local.
De acuerdo con las autoridades, el hecho involucró a un grupo de agresores armados que protagonizó un intercambio de disparos con efectivos de seguridad. En un primer momento se informó sobre dos muertos y un detenido, pero luego los datos fueron actualizados: un atacante fallecido y otros dos heridos durante el operativo.
El ministro del Interior, Mustafa Ciftci, indicó que los sospechosos habían llegado a Estambul en un vehículo de alquiler procedente de Izmit. Además, señaló que uno de ellos tenía vínculos con “una organización que explota la región”, aunque evitó precisar de cuál se trata. Medios locales deslizaron que podría tratarse del Estado Islámico, cuyos miembros protagonizaron un ataque contra la Policía en Yalova en diciembre, con un saldo de tres agentes muertos y nueve heridos.
Según la emisora Haberturk, los agresores portaban armas de cañón largo. Las imágenes difundidas muestran el momento en que un policía se cubre mientras se escuchan disparos, así como a una persona herida y ensangrentada en el lugar.
El área cercana al consulado permanece con fuerte presencia policial. Imágenes de televisión evidencian un amplio despliegue de seguridad, con agentes armados patrullando la zona tras el enfrentamiento. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se informó que el edificio del consulado se encontraba vacío al momento del ataque.
Ciftci también precisó que dos de los agresores eran hermanos y que uno de ellos contaba con antecedentes por delitos vinculados a drogas.
Videos difundidos en redes sociales muestran el operativo en curso, incluyendo la persecución de uno de los atacantes armado con un fusil, quien finalmente fue rodeado y abatido por las fuerzas de seguridad.
El hecho vuelve a poner en foco la situación de seguridad en la región y la posible presencia de células vinculadas a organizaciones extremistas, en un contexto de creciente tensión internacional.