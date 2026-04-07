Tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul: un atacante muerto y cuatro heridos

El ministro del Interior, Mustafa Ciftci, indicó que los sospechosos habían llegado a Estambul en un vehículo de alquiler procedente de Izmit. Además, señaló que uno de ellos tenía vínculos con “una organización que explota la región”, aunque evitó precisar de cuál se trata. Medios locales deslizaron que podría tratarse del Estado Islámico, cuyos miembros protagonizaron un ataque contra la Policía en Yalova en diciembre, con un saldo de tres agentes muertos y nueve heridos.