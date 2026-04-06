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Referentes de La Libertad Avanza denunciaron por amenazas a una funcionaria

Afirman haber sido víctimas de intimidaciones. La funcionaria se puso a disposición de la Justicia.

Gonzalo Heredia, junto a Lisandro Catalán. Gonzalo Heredia, junto a Lisandro Catalán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Referentes de La Libertad Avanza en Tucumán denunciaron a la funcionaria Mariana Lucenti por amenazas tras la difusión de un video privado el 1 de abril para amedrentar al partido.
  • La denuncia incluye al empresario Agustín Clar y señala hostigamiento en la vía pública. Lucenti rechazó las acusaciones y anunció medidas legales por daños y perjuicios recibidos.
  • El proceso judicial determinará el impacto en la comunicación oficial del Gobierno provincial y marcará un precedente en las disputas políticas entre el oficialismo local y la LLA.
Resumen generado con IA

Dos referentes de La Libertad Avanza en Tucumán presentaron una denuncia penal por presuntas amenazas contra una funcionaria del Gobierno provincial y un empresario de medios digitales.

La presentación fue realizada por Gonzalo Heredia y Santiago Flores ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, donde sostienen haber sido víctimas de intimidaciones.

De acuerdo a la denuncia, los hechos se remontan al 1 de abril, cuando se difundió en redes sociales un video publicado desde una cuenta vinculada a un medio digital local. En ese material, según los denunciantes, se exhibe un fragmento de una conversación privada en la que aparecerían expresiones interpretadas como amenazas dirigidas hacia ambos dirigentes.

Los denunciantes señalan a la subsecretaria de Prensa y Difusión de la Provincia, Mariana Lucenti, y al responsable del medio digital involucrado "Tucumán Registrado", Agustín Clar, a quienes acusan de haber participado en la difusión del contenido.

En el escrito, sostienen que la viralización del material tuvo como finalidad “amedrentar e infundir temor”, y que el contenido del mensaje los colocaba como posibles objetivos en una secuencia de acciones.

Además, indicaron que tras la difusión del video habrían registrado situaciones de hostigamiento, incluyendo seguimientos e intimidaciones en la vía pública, hechos que forman parte de la presentación judicial.

Lucenti, ante la denuncia, afirmó que se pondrá a disposición de la Justicia y que también por vía judicial tomarán las medidas pertinentes por los daños y perjuicios que la denuncia de los dirigentes libertarios pudieran ocasionarle a su persona.

La denuncia

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