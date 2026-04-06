El temporal dejó al borde del abismo al club Santa Bárbara y el pueblo pide ayuda

Como gran parte de la provincia, el sur de Tucumán vivió un Domingo de Pascua marcado por la angustia y la desolación. En Santa Bárbara la madrugada también trajo un temporal feroz que cambió el mapa del pueblo en un abrir y cerrar de ojos. Cerca de la una de la mañana, el agua, que bajaba con violencia desde el oeste, cruzó la ruta e invadió las calles, las casas y el corazón de una institución histórica que acababa de cumplir 104 años: el club Santa Bárbara.