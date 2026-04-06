Oriana Sabatini publica su primera novela

¿Cómo es el libro de Oriana Sabatini?

El año pasado durante su visita a Olga, Oriana Sabatini contó cómo estaba llevando el proceso de escritura, con ayuda de Carla Quevedo: "Lo que más miedo me daba era el cómo se arranca. Esto me dio como el esquema de cómo es arrancar una novela. Yo la historia ya la tenía, entonces eso nos ayudó bastante para avanzar. Pero obvio, para armar una historia tenés que hacerte un montón de preguntas, que quizás ya conoces todo dentro de tu cabeza, pero no te las haces".