Oriana Sabatini publica su primera novela

Resumen para apurados
- Oriana Sabatini anunció el lanzamiento de su primera novela de ficción, 'Podría quedarme acá', editada por Penguin, que presentará en la Feria del Libro 2026 en Buenos Aires.
- Escrita con apoyo de Carla Quevedo, la obra combina ficción con vivencias personales. La actriz concreta este proyecto personal poco después del nacimiento de su hija Gia.
- El debut literario expande la carrera artística de Sabatini. Su presentación el 3 de mayo en La Rural promete ser uno de los eventos más convocantes del ámbito cultural joven.
"Cuando era chica decía que no me quería morir sin escribir un libro. Despues crecí, no me morí pero dejé de escribir tanto", escribió Oriana Sabatini. Pero ahora publicará un libro.
Oriana Sabatini presentará su libro
"Me dió miedo leerme y no gustarme. Ahora ya soy mas grande. Sigo teniendo miedo pero terminé una novela", comentó con alegría.
"Ahora la van a poder leer dentro de poquito porque a @penguinlibrosar le gustó la historia", cerró, sin dar más detalles.
Oriana Sabatini presentará su libro
Paulo Dybala la felicitó con un comentario en el posteo y expresó: "¿Todo bien hacés vos?". Catherine Fulop no se quedó atrás y manifestó: "Mi amor, qué orgullo. Felicidades por ese otro bebé que diste a la luz. Te amo, quiero leerla ya".
Desde la cuenta de Instagram de Penguin revelaron que Oriana Sabatini estará presente en la Feria del Libro 2026, que se llevará a cabo del 23 de abril al 11 de mayo en La Rural.
La hija de Catherine Fulop aparecerá en el evento el domingo 3 de mayo a las 14.30 horas, junto a Eugenia Zicavo en la Sala Julio Cortázar para el lanzamiento de "Podría quedarme acá".
¿Cómo es el libro de Oriana Sabatini?
El año pasado durante su visita a Olga, Oriana Sabatini contó cómo estaba llevando el proceso de escritura, con ayuda de Carla Quevedo: "Lo que más miedo me daba era el cómo se arranca. Esto me dio como el esquema de cómo es arrancar una novela. Yo la historia ya la tenía, entonces eso nos ayudó bastante para avanzar. Pero obvio, para armar una historia tenés que hacerte un montón de preguntas, que quizás ya conoces todo dentro de tu cabeza, pero no te las haces".
"Es un proceso intenso. Tiene que ver con el curso de la muerte que hice, pero es muy divertido, lo estoy pasando bárbaro. Trato de no pensar mucho en que eso después lo va a leer alguien que no sea yo, porque sino siento que me limitaría un montón a la hora de escribir, porque me da vergüenza y miedo. Pero siempre trato de recordarme que es un sueño que tengo desde muy chiquita", agregó.
"Lo que estoy escribiendo tiene un montón de referencias personales, porque el narrador escribe desde su experiencia personal. Se van a cagar de risa igual cuando lo lean", adelantó por aquel entonces.
"El protagonista se llama Orián y su novio se llama Taulo y juega al tenis. De repente leo escenas que son ficciones exageradas, pero son cosas que han pasado en cierta medida. Y lo leo después y digo, 'mirá cómo yo interpreté esto en mi cabeza, cómo analicé esta situación y ahora la escribo'", sumó.