¿Por qué a Atlético Tucumán le cuesta tanto sumar como visitante?

En Arroyito se evidenció lo que ya invitaban a pensar las caídas anteriores: a Atlético le falta un golpe de jerarquía para sostener sus salidas de Tucumán. Esa jerarquía que se materializa en un despeje certero, una anticipación o una definición contundente. Ese jugador que para la pelota y hace jugar al grupo cuando el trámite lo requiere; esa defensa que se cierra como un cerrojo cuando el empate sirve.