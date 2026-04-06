La Copa Argentina como refugio y como examen: San Martín se juega una chance que puede pesar mucho

El juvenil llega a esta cita después de haber sido uno de los nombres más rescatables en el empate frente a Chacarita. Volvió a la titularidad, se mostró activo, cambió de banda cuando el trámite lo pidió y terminó siendo decisivo en la acción más clara del “Santo”: ganó por izquierda y puso el centro para el gol de Diego Diellos. Dentro de un equipo que volvió a partirse entre la recuperación y la generación, Cisnero ofreció algo que hoy no abunda: desborde, decisión para encarar y capacidad para romper una estructura rival que había cerrado muy bien los caminos. No resolvió por sí solo los problemas colectivos, pero sí dejó en claro que puede darle un matiz distinto a un ataque que muchas veces depende más del empuje que de la elaboración.