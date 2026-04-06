Durante el fin de semana largo de Semana Santa, Tucumán alcanzó picos de ocupación del 96%

Resumen de nota
- Más de 50.000 turistas visitaron Tucumán en Semana Santa, logrando picos de ocupación del 96% en San Javier y un impacto económico provincial de $6.790 millones de pesos.
- El flujo fue impulsado por eventos religiosos y culturales como el Vía Crucis Náutico. Los visitantes promediaron 1,8 noches de estadía con un gasto diario de $95.000 por persona.
- Pese al contexto, el número de turistas superó al del año anterior. Se busca dar continuidad a estas agendas para consolidar la provincia como un polo regional y nacional.
Tucumán registró un importante movimiento turístico durante el fin de semana largo de Semana Santa, con altos niveles de ocupación en sus principales destinos y un impacto económico significativo en toda la provincia.
De acuerdo con el informe del Observatorio Turístico de Tucumán, integrado por el sector público, privado y académico, la ocupación alcanzó picos del 96% en San Javier, el destino más elegido. Le siguieron Tafí del Valle, con un 86%, y El Cadillal, con un 83%, consolidándose como los principales polos de atracción.
En un nivel intermedio se ubicaron Yerba Buena y Monteros, ambos con un 72% de ocupación, mientras que San Miguel de Tucumán registró un 46% y San Pedro de Colalao un 49%.
En términos generales, el promedio provincial fue del 54%, con la llegada de 51.754 turistas. La estadía promedio se situó en 1,8 noches, con un gasto diario estimado en $95.000 por persona. Esto generó un impacto económico cercano a los $6.790 millones.
El movimiento estuvo impulsado por una amplia agenda de actividades desarrolladas en todo el territorio, que combinó propuestas religiosas, culturales y turísticas. Entre los eventos más convocantes se destacó el Vía Crucis Náutico en El Cadillal, una propuesta única en el país que integró fe y naturaleza en el dique Celestino Gelsi.
También sobresalieron la tradicional Marcha de Antorchas en San Javier, que reunió a una multitud de fieles, y la representación “Vida y Pasión de Dios Hombre” en Tafí del Valle, que convocó a miles de espectadores en el predio Ojo de Agua. En paralelo, El Cadillal fue sede del Campeonato Argentino de Micro 2026, con participación internacional.
A estas propuestas se sumaron los atractivos permanentes de la provincia, como el Cristo Bendicente en San Javier, la Gruta de Lourdes en San Pedro de Colalao y diversos circuitos naturales y culturales que continúan consolidando la oferta turística local.
El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, destacó la importancia de la agenda de actividades. “Desde La Cocha hasta Trancas tuvimos propuestas para vivir Semana Santa con intensidad, con fe y con amor por esta tierra”, afirmó.
Además, señaló que “en cantidad de visitantes el rendimiento fue mejor que el año pasado, aunque el consumo no varió demasiado”. En ese sentido, remarcó la necesidad de sostener estas iniciativas: “Lo importante es darles continuidad para que crezcan y se conviertan en atractores regionales y nacionales”, concluyó.