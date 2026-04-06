Secciones
EconomíaNoticias económicas

Durante el fin de semana largo de Semana Santa, Tucumán alcanzó picos de ocupación del 96%

Más de 50.000 turistas visitaron la provincia, con fuerte presencia en destinos como San Javier y Tafí del Valle.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Resumen de nota

  • Más de 50.000 turistas visitaron Tucumán en Semana Santa, logrando picos de ocupación del 96% en San Javier y un impacto económico provincial de $6.790 millones de pesos.
  • El flujo fue impulsado por eventos religiosos y culturales como el Vía Crucis Náutico. Los visitantes promediaron 1,8 noches de estadía con un gasto diario de $95.000 por persona.
  • Pese al contexto, el número de turistas superó al del año anterior. Se busca dar continuidad a estas agendas para consolidar la provincia como un polo regional y nacional.
Resumen generado con IA

Tucumán registró un importante movimiento turístico durante el fin de semana largo de Semana Santa, con altos niveles de ocupación en sus principales destinos y un impacto económico significativo en toda la provincia.

De acuerdo con el informe del Observatorio Turístico de Tucumán, integrado por el sector público, privado y académico, la ocupación alcanzó picos del 96% en San Javier, el destino más elegido. Le siguieron Tafí del Valle, con un 86%, y El Cadillal, con un 83%, consolidándose como los principales polos de atracción.

En un nivel intermedio se ubicaron Yerba Buena y Monteros, ambos con un 72% de ocupación, mientras que San Miguel de Tucumán registró un 46% y San Pedro de Colalao un 49%.

En términos generales, el promedio provincial fue del 54%, con la llegada de 51.754 turistas. La estadía promedio se situó en 1,8 noches, con un gasto diario estimado en $95.000 por persona. Esto generó un impacto económico cercano a los $6.790 millones.

El movimiento estuvo impulsado por una amplia agenda de actividades desarrolladas en todo el territorio, que combinó propuestas religiosas, culturales y turísticas. Entre los eventos más convocantes se destacó el Vía Crucis Náutico en El Cadillal, una propuesta única en el país que integró fe y naturaleza en el dique Celestino Gelsi.

También sobresalieron la tradicional Marcha de Antorchas en San Javier, que reunió a una multitud de fieles, y la representación “Vida y Pasión de Dios Hombre” en Tafí del Valle, que convocó a miles de espectadores en el predio Ojo de Agua. En paralelo, El Cadillal fue sede del Campeonato Argentino de Micro 2026, con participación internacional.

A estas propuestas se sumaron los atractivos permanentes de la provincia, como el Cristo Bendicente en San Javier, la Gruta de Lourdes en San Pedro de Colalao y diversos circuitos naturales y culturales que continúan consolidando la oferta turística local.

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, destacó la importancia de la agenda de actividades. “Desde La Cocha hasta Trancas tuvimos propuestas para vivir Semana Santa con intensidad, con fe y con amor por esta tierra”, afirmó.

Además, señaló que “en cantidad de visitantes el rendimiento fue mejor que el año pasado, aunque el consumo no varió demasiado”. En ese sentido, remarcó la necesidad de sostener estas iniciativas: “Lo importante es darles continuidad para que crezcan y se conviertan en atractores regionales y nacionales”, concluyó.

Temas Domingo AmayaSemana Santa
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El precio del gasoil, un dolor de cabeza para el costo del agro

El precio del gasoil, un dolor de cabeza para el costo del agro

Venta de yerba mate cae 9% en febrero y registra el peor nivel de los últimos cinco años

Venta de yerba mate cae 9% en febrero y registra el peor nivel de los últimos cinco años

Morosidad récord: cada vez más argentinos tienen problemas para pagar los impuestos y las cuotas de los colegios

Morosidad récord: cada vez más argentinos tienen problemas para pagar los impuestos y las cuotas de los colegios

Las ventas de lácteos en el mercado interno cayeron 5% en febrero

Las ventas de lácteos en el mercado interno cayeron 5% en febrero

Cinco secretos de los empleados de supermercados para ahorrar en las compras del mes

Cinco secretos de los empleados de supermercados para ahorrar en las compras del mes

Lo más popular
Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”
1

Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán
2

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia
3

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

Tucumán, golpeada y en duelo: Jaldo habló de “un fin de semana muy triste y lamentable”
4

Tucumán, golpeada y en duelo: Jaldo habló de “un fin de semana muy triste y lamentable”

Milei acusó a Villarruel de boicotear su gestión
5

Milei acusó a Villarruel de boicotear su gestión

Riesgo por tormentas y vientos severos: las provincias bajo alerta naranja y amarilla
6

Riesgo por tormentas y vientos severos: las provincias bajo alerta naranja y amarilla

Más Noticias
Las mejores tasas para el plazo fijo este 6 de abril: cuánto gano sin invierto $500.000

Las mejores tasas para el plazo fijo este 6 de abril: cuánto gano sin invierto $500.000

Tucumán, golpeada y en duelo: Jaldo habló de “un fin de semana muy triste y lamentable”

Tucumán, golpeada y en duelo: Jaldo habló de “un fin de semana muy triste y lamentable”

Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”

Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán

Milei acusó a Villarruel de boicotear su gestión

Milei acusó a Villarruel de boicotear su gestión

El dilema de un dólar quieto y una inflación que no cede

El dilema de un dólar quieto y una inflación que no cede

Probé las versiones pagas de las tres principales inteligencias artificiales y estas son las conclusiones

Probé las versiones pagas de las tres principales inteligencias artificiales y estas son las conclusiones

Comentarios