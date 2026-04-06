Durante el fin de semana largo de Semana Santa, Tucumán alcanzó picos de ocupación del 96%

También sobresalieron la tradicional Marcha de Antorchas en San Javier, que reunió a una multitud de fieles, y la representación “Vida y Pasión de Dios Hombre” en Tafí del Valle, que convocó a miles de espectadores en el predio Ojo de Agua. En paralelo, El Cadillal fue sede del Campeonato Argentino de Micro 2026, con participación internacional.