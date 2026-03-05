La millonaria cifra que pidió Soledad Pastorutti para conducir La Peña de Morfi y por qué se cayó la negociación

El dato salió a la luz mientras se multiplican las versiones sobre posibles modificaciones en el formato del programa para este 2026. Semanas atrás, el periodista Juan Etchegoyen adelantó que el ciclo podría sufrir una transformación importante, incluyendo la posibilidad de dejar de emitirse en vivo. De acuerdo a su información, el programa se grabaría durante la semana, posiblemente los miércoles.