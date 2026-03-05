La millonaria cifra que pidió Soledad Pastorutti para conducir La Peña de Morfi y por qué se cayó la negociación
La información fue revelada en el programa Intrusos por el conductor Rodrigo Lussich, quien aseguró que la negociación entre la artista y Telefe no prosperó debido a cuestiones económicas.
La incertidumbre alrededor de la próxima temporada de La Peña de Morfi continúa creciendo. En medio de rumores sobre cambios en la conducción del histórico ciclo de los domingos, trascendió cuál habría sido el monto que solicitó Soledad Pastorutti para ponerse al frente del programa.
La información fue revelada en el programa Intrusos por el conductor Rodrigo Lussich, quien aseguró que la negociación entre la artista y Telefe no prosperó debido a cuestiones económicas. Según detalló, la cantante habría pedido un salario cercano a los 80.000 dólares mensuales, una cifra que finalmente terminó frenando las conversaciones.
El dato salió a la luz mientras se multiplican las versiones sobre posibles modificaciones en el formato del programa para este 2026. Semanas atrás, el periodista Juan Etchegoyen adelantó que el ciclo podría sufrir una transformación importante, incluyendo la posibilidad de dejar de emitirse en vivo. De acuerdo a su información, el programa se grabaría durante la semana, posiblemente los miércoles.
Actualmente el futuro de la conducción del ciclo es incierto. Los nombres de Diego Leuco y Lizy Tagliani, quienes estuvieron al frente del programa, todavía no fueron confirmados para la nueva temporada.
De hecho, Tagliani dialogó recientemente con Intrusos y aseguró que desde el canal aún no le comunicaron oficialmente que no continuará en el programa. Al mismo tiempo, se mostró entusiasmada con la posibilidad de que Pastorutti se sumara al proyecto.
“Sería genial. No sé si puede por sus compromisos, pero sería bárbaro porque sabe de música y de cocina. Para mí sería ideal”, comentó la conductora.
Mientras tanto, Telefe ya comenzó a promocionar el regreso de La Peña de Morfi, aunque todavía no hay definiciones públicas sobre quiénes estarán al frente del ciclo, lo que mantiene abierta la incógnita sobre el futuro del tradicional programa dominical.