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Las mejores tasas para el plazo fijo este 6 de abril: cuánto gano sin invierto $500.000

Antes de invertir en un plazo fijo, es útil conocer cuáles son los bancos que ofrecen mejores ganancias.

El plazo fijo frece una ganancia inmodificable una vez que se hace el depósito. El plazo fijo frece una ganancia inmodificable una vez que se hace el depósito. Imagen generada con IA
Hace 24 Min

Resumen de nota

  • El BCRA difundió las tasas de plazos fijos este 6 de abril en Argentina. Entidades como Banco Voii y Macro lideran los rendimientos para depósitos tradicionales a 30 días.
  • Con la desregulación, cada banco fija su TNA. Para una inversión de $500.000, las ganancias mensuales varían entre $8.219 y $11.500 según la entidad financiera seleccionada.
  • La dispersión de tasas obliga a los ahorristas a comparar opciones para maximizar ingresos. Esta competencia bancaria definirá el futuro del ahorro minorista en el país.
Resumen generado con IA

El Banco Central de la República Argentina compartió los valores actualizados de la Tasa Nominal Anual (TNA) de los principales bancos del país. La entidad financiera registra a diario los montos declarados que los bancos ofrecen por las inversiones en plazo fijo a 30 días. Este es uno de los métodos más tradicionales de ahorro y es la forma que pueden utilizar los inversores principiantes, porque garantiza una ganancia fija.

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El plazo fijo expresa sus ganancias en la TNA, es decir, al momento de invertir, el usuario conoce cuánto ganará una vez finalizado el período elegido. Se puede invertir a 30, 60, 90 días o más, períod durante el cual el dinero quedará inmovilizado. Cada banco ofrece una TNA distinta, por lo que antes de hacer el depósito, los usuarios pueden averiguar cuál genera mejor rendimiento.

Mejor rendimiento de plazo fijo a 30 días el lunes 6 de abril

El BCRA elabora cada mañana una lista con los diez bancos con mayor volumen de depósitos en indica cuál es la TNA que ofrece a 30 días.

  • Banco Macro: 24%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 23%
  • Banco ICBC: 22.5%
  • Banco de la Nación: 22%
  • Banco BBVA: 21%
  • Banco Credicoop: 21%
  • Banco Santander: 20%
  • Banco Galicia: 20%
  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 20%
  • Banco Voii: 28%
  • Banco CMF: 27.5%
  • Banco Meridian: 27.5%
  • Banco Bica: 27%
  • Banco de la Provincia de Córdoba: 25.5%
  • Banco del Sol: 25.5%
  • Banco de Comercio: 25%
  • Banco Hipotecario: 23%
  • Banco Macro: monto final: $509,863.01 | Ganancia: $9,863.01
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: monto final: $509,452.05 | Ganancia: $9,452.05
  • Banco ICBC: monto final: $509,246.58 | Ganancia: $9,246.58
  • Banco de la Nación: monto final: $509,041.10 | Ganancia: $9,041.10
  • Banco BBVA: monto final: $508,630.14 | Ganancia: $8,630.14
  • Banco Credicoop: monto final: $508,630.14 | Ganancia: $8,630.14
  • Banco Santander: monto final: $508,219.18 | Ganancia: $8,219.18
  • Banco Galicia: monto final: $508,219.18 | Ganancia: $8,219.18
  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: monto final: $508,219.18 | Ganancia: $8,219.18
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