Las mejores tasas para el plazo fijo este 6 de abril: cuánto gano sin invierto $500.000

El Banco Central de la República Argentina compartió los valores actualizados de la Tasa Nominal Anual (TNA) de los principales bancos del país. La entidad financiera registra a diario los montos declarados que los bancos ofrecen por las inversiones en plazo fijo a 30 días. Este es uno de los métodos más tradicionales de ahorro y es la forma que pueden utilizar los inversores principiantes, porque garantiza una ganancia fija.