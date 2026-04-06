Se vienen los cuartos en la Champions y Challenge Cup: agenda confirmada y presencia tucumana en las copas

En la Champions Cup, el torneo más prestigioso a nivel clubes, la acción comenzará el viernes 10 de abril con un duelo que tendrá acento argentino: Bath, con Santiago Carreras, enfrentará a Northampton desde las 16. Al día siguiente, el sábado 11, habrá doble jornada: Glasgow Warriors se medirá con Toulon, que cuenta con Tomás Albornoz, a las 11, mientras que Leinster chocará con Sale Sharks a las 13.30. La fase se completará el domingo 12 con uno de los partidos más esperados: Bordeaux ante Toulouse, desde las 11.