Se vienen los cuartos en la Champions y Challenge Cup: agenda confirmada y presencia tucumana en las copas

Resumen de nota
- Las copas Champions y Challenge de rugby definieron sus cruces de cuartos de final para el 10 al 12 de abril en Europa, con una destacada participación de jugadores argentinos.
- Tras los octavos de final, equipos con figuras como Carreras, Albornoz, Miotti y Gallo confirmaron sus sedes y horarios en los torneos de clubes más prestigiosos del continente.
- La fuerte presencia tucumana y nacional en las instancias decisivas refuerza el protagonismo del rugby argentino en el máximo nivel europeo y proyecta un cierre de temporada clave.
El rugby europeo entra en zona caliente. Tras la disputa de los octavos de final, tanto la Champions Cup como la Challenge Cup ya tienen definidos sus cruces de cuartos, con calendario confirmado y fuerte presencia argentina en equipos protagonistas.
En la Champions Cup, el torneo más prestigioso a nivel clubes, la acción comenzará el viernes 10 de abril con un duelo que tendrá acento argentino: Bath, con Santiago Carreras, enfrentará a Northampton desde las 16. Al día siguiente, el sábado 11, habrá doble jornada: Glasgow Warriors se medirá con Toulon, que cuenta con Tomás Albornoz, a las 11, mientras que Leinster chocará con Sale Sharks a las 13.30. La fase se completará el domingo 12 con uno de los partidos más esperados: Bordeaux ante Toulouse, desde las 11.
Por su parte, la Challenge Cup también tendrá actividad intensa. El viernes 10, Ulster se enfrentará a La Rochelle desde las 16. El sábado 11 abrirá con Montpellier, donde juega Domingo Miotti, ante Connacht a las 8.30, y luego Zebre se medirá con Dragons a las 16. Finalmente, el domingo 12, Benetton, con Thomas Gallo, jugará frente a Exeter Chiefs a las 8.30.
Con varios argentinos en cancha y cruces de alto nivel, Europa se prepara para un fin de semana clave en la definición de sus competencias más importantes.