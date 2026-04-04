El tucumano Albornoz brilló en la épica victoria de Toulon y lo metió en cuartos de la Champions Cup

El apertura argentino fue protagonista directo del triunfo, no solo por su aporte en el marcador (sumó seis puntos), sino también por su influencia en el juego ofensivo. En el primer tiempo, asistió con un pase preciso a Gaël Dréan para un try que abrió el camino, mientras que en el complemento volvió a aparecer con otra habilitación, esta vez tras una combinación con el argentino Juan Ignacio Brex, que terminó en una nueva conquista para el local.