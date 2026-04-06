Arranca la venta de entradas para ver a Colapinto en Buenos Aires: cómo y dónde comprarlas

Resumen de nota
- Franco Colapinto realizará una exhibición de F1 en Buenos Aires el 26 de abril. Este lunes a las 16 inicia la venta de entradas preferenciales a través del sitio Enigmatickets.
- El piloto de Alpine conducirá un Lotus E20 en un circuito de 2km en Palermo. Habrá preventa con Mercado Pago y sectores gratuitos para garantizar una convocatoria masiva.
- El evento marca el regreso de un F1 a las calles porteñas tras 14 años. Se espera un fuerte impacto mediático y gran asistencia debido a la creciente popularidad del piloto.
La vuelta de Franco Colapinto a la Argentina ya empezó a tomar forma y este lunes se abrirá una etapa clave para sus fanáticos. Desde las 16 comenzará la venta de entradas para los sectores preferenciales de la exhibición que el piloto de Alpine protagonizará el 26 de abril en Buenos Aires, en un evento que promete convertirse en uno de los más impactantes del año.
La expectativa alrededor del show es enorme porque Colapinto será el gran atractivo de una jornada especial en Palermo, donde manejará un auto de Fórmula 1 por las calles de la ciudad. Aunque todavía no se confirmaron los precios de los tickets, sí se sabe que habrá sectores pagos para quienes quieran seguir la actividad con mejores comodidades.
La preventa exclusiva estará habilitada a través de la página Enigmatickets (hacer click en este link) para quienes tengan tarjeta de crédito de Mercado Pago y podrán acceder al beneficio de pagar en tres cuotas sin interés. Un día después se abrirá la venta general, ya con todos los medios de pago habilitados. Además, habrá grandes sectores gratuitos para el público, lo que permitirá que la jornada tenga una fuerte convocatoria popular.
El evento se desarrollará sobre un circuito callejero de dos kilómetros montado entre Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento. Allí se realizarán dos exhibiciones oficiales y también habrá espacios especiales como Fan Zone, Grandstands y Hospitality, con experiencias diferenciales para los asistentes.
El auto elegido y un regreso histórico para la ciudad
Colapinto hará el recorrido con un Lotus E20, modelo que compitió en la Fórmula 1 en 2012 y que fue utilizado por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. La elección responde a que el reglamento no permite usar monoplazas actuales fuera de competencia. La exhibición, además, tendrá un valor simbólico extra: será la primera vez desde 2011 que un auto de Fórmula 1 vuelva a rodar por las calles de Buenos Aires.