Arranca la venta de entradas para ver a Colapinto en Buenos Aires: cómo y dónde comprarlas

La preventa exclusiva estará habilitada a través de la página Enigmatickets (hacer click en este link) para quienes tengan tarjeta de crédito de Mercado Pago y podrán acceder al beneficio de pagar en tres cuotas sin interés. Un día después se abrirá la venta general, ya con todos los medios de pago habilitados. Además, habrá grandes sectores gratuitos para el público, lo que permitirá que la jornada tenga una fuerte convocatoria popular.