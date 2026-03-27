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Montaña y aguas termales: el paradisíaco destino del norte que tenés que conocer en Semana Santa

De fácil acceso y a pocos minutos de la capital jujeña se encuentra Termas de Reyes, un paraje propio de un cuento.

Termas de Reyes, un destino único para disfrutar del relax y la naturaleza. Termas de Reyes, un destino único para disfrutar del relax y la naturaleza. Foto: Villa Termal de Reyes.
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Las nubes descienden sobre un paraje etéreo. Cubren la montaña mientras el verde resalta. Un río se pierde en el infinito y, de repente, aquella aridez con la que se imagina a la parte más septentrional de la Argentina se rompe con un paisaje subtropical que ostenta aguas termales e invita al descanso por unos días. Termas de Reyes es un complejo que une las maravillas naturales con la insoslayable necesidad de caminar lento y dejarse admirar.

A unos escasos 19 kilómetros de San Salvador de Jujuy, el entorno se convierte en un mundo diferente. Este enclave, ubicado en la Quebrada de Reyes, sorprende con sus manantiales de aguas naturales y un verde rebosante que inunda la vista. El calor natural de las vertientes invita a relajarse y sacar provecho de las propiedades curativas de un accidente geográfico.

Alojamientos y lugares para disfrutar las termas 

Para dejarse deslumbrar con un paisaje de cuento, solo es necesario viajar desde la capital jujeña en transporte público o mediante un auto particular. La Quebrada es de fácil acceso, por lo que se vuelve un plan ideal de Semana Santa o de unas vacaciones breves. Allí se pueden localizar campings donde los precios varían, aunque ninguno de ellos es demasiado costoso. Se pueden hallar entradas desde $10.000 para quienes deseen pasar el día completo; el alquiler de asadores tiene un valor adicional de $5.000, según informaron desde el medio Somos Jujuy.

Otras opciones de alojamiento incluyen cabañas y el tradicional y espectacular Hotel Spa Termas de Reyes, que además es parte del recorrido cultural. Este emblemático edificio conserva el espíritu original del paraje como lugar de retiro y relax. En su interior, el visitante puede conocer parte de la historia local y disfrutar de una jornada de descanso con vistas privilegiadas.

Bienestar que brota de la tierra

Más allá del paisaje, el verdadero tesoro de Reyes reside en sus caudales. Con una temperatura que ronda los 50 grados, estas vertientes naturales son ricas en calcio, azufre y magnesio. Estas bondades minerales las convierten en un bálsamo para el cuerpo: son ideales para aliviar dolencias musculares, mejorar la circulación sanguínea y, sobre todo, combatir el estrés de la rutina urbana.

Para quienes buscan una experiencia completa, la zona ofrece desde piscinas públicas hasta circuitos termales más sofisticados con hidromasajes. Es un destino diseñado para la versatilidad, donde conviven grupos de jóvenes en busca de aventura, familias con niños pequeños y adultos mayores que encuentran en el agua un alivio terapéutico.

Biodiversidad y sabores de la región

El descanso en las termas puede alternarse con actividades al aire libre que aprovechan la geografía jujeña. El avistaje de aves, la fotografía de montaña y las caminatas por los senderos de la Quebrada de Reyes son planes obligatorios. Además, su ubicación estratégica permite conectar rápidamente con otros puntos de gran interés turístico como las Lagunas de Yala, el paraje Tiraxi o incluso extender la travesía hacia la imponente Quebrada de Humahuaca.

La experiencia sensorial se completa con la mesa puesta. En los alrededores no está permitido perderse de la gastronomía local: empanadas jujeñas cortadas a cuchillo, humitas frescas, tamales y el infaltable locro. Almorzar al aire libre, con el sonido del río de fondo y la vista fija en los cerros, transforma una simple comida en un recuerdo imborrable.

El predio de las termas está abierto todos los días del año, de 10 a 19 horas, mientras que es obligatorio el uso de indumentaria de baño. Los menores deben estar acompañados por un adulto en todo momento.

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