Montaña y aguas termales: el paradisíaco destino del norte que tenés que conocer en Semana Santa

Alojamientos y lugares para disfrutar las termas

Para dejarse deslumbrar con un paisaje de cuento, solo es necesario viajar desde la capital jujeña en transporte público o mediante un auto particular. La Quebrada es de fácil acceso, por lo que se vuelve un plan ideal de Semana Santa o de unas vacaciones breves. Allí se pueden localizar campings donde los precios varían, aunque ninguno de ellos es demasiado costoso. Se pueden hallar entradas desde $10.000 para quienes deseen pasar el día completo; el alquiler de asadores tiene un valor adicional de $5.000, según informaron desde el medio Somos Jujuy.