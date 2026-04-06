Javier Milei recibe a José Antonio Kast en Casa Rosada: cuáles serán los temas del encuentro

Resumen de nota
- Javier Milei recibe este lunes al mandatario chileno José Antonio Kast en la Casa Rosada para tratar una agenda estratégica sobre energía, minería y seguridad en su primer viaje oficial.
- La visita busca mejorar pasos fronterizos y resolver la extradición de Galvarino Apablaza. Ambos líderes refuerzan su sintonía política tras reuniones previas y gestos de ajuste fiscal.
- El encuentro apunta a consolidar una alianza ideológica regional como contrapeso a Brasil y potenciar un intercambio comercial que superó los 7.900 millones de dólares en 2025.
El presidente de la Nación, Javier Milei, recibirá este lunes a su par de Chile, José Antonio Kast, en el marco de su primer viaje oficial desde que asumió el poder en marzo de este año, con una agenda bilateral centrada en la coordinación en áreas estratégicas como la energía, la minería y la seguridad.
A partir de las 9, será recibido por el mandatario argentino en Casa Rosada, luego de encabezar un desayuno en la embajada chilena y realizar una ofrenda al general José de San Martín.
El presidente chileno llegó al país este domingo a las 22 a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile. Fue recibido con honores por el Regimiento de Granaderos a Caballo y por el secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Brun.
La visita de Kast se enmarca en una tradición diplomática de los mandatarios chilenos, que suelen elegir a la Argentina como primer destino internacional, y tiene por objetivo “impulsar iniciativas compartidas vinculadas a la explotación de recursos naturales, el desarrollo energético y la mejora de los pasos fronterizos”, según indicó el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna.
Comercio y sintonía política
La Argentina y Chile comparten una frontera de más de 5300 kilómetros y sostienen un intercambio comercial significativo. En 2025, el comercio bilateral alcanzó aproximadamente los US$7983 millones, lo que ubica a la Argentina como uno de los principales socios comerciales de Chile en América Latina.
Pese a que es la primera visita oficial de Kast como presidente, el mandatario chileno había viajado a la Argentina en diciembre, cuando se reunieron antes de su asunción y compartieron una imagen con una motosierra, símbolo de la política de ajuste fiscal promovida por el Presidente argentino, que comparte con su par de Chile.
Además, el vínculo entre Milei y Kast también se proyecta en el plano regional. Ambos comparten afinidades ideológicas y podrían consolidar una alianza que tenga impacto en el escenario político de América del Sur, incluso como contrapeso al gobierno de Lula da Silva en Brasil.
El caso Apablaza, otro eje en agenda
Otro tema que se trataría es la frustrada detención del chileno Galvarino Apablaza, un exguerrillero acusado de participar en el asesinato en 1991 del exsenador Jaime Guzmán, un referente de la derecha en Chile.
Apablaza se encuentra en la Argentina desde 1993 y, en febrero de este año, un tribunal revocó su estatus de refugiado político. Sin embargo, el miércoles pasado, cuando se ordenó su captura, la policía no lo encontró. A raíz de eso, el viernes el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de U$S14.000 “para quien aporte información que permita localizar y detener” a Apablaza.
“Tarde o temprano el señor Apablaza tendrá que rendir cuenta ante la justicia chilena y realizaremos todas las gestiones que sean pertinentes ante el gobierno argentino” para ello, aseguró Pérez Mackenna.