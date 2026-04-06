Javier Milei recibe a José Antonio Kast en Casa Rosada: cuáles serán los temas del encuentro

Apablaza se encuentra en la Argentina desde 1993 y, en febrero de este año, un tribunal revocó su estatus de refugiado político. Sin embargo, el miércoles pasado, cuando se ordenó su captura, la policía no lo encontró. A raíz de eso, el viernes el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de U$S14.000 “para quien aporte información que permita localizar y detener” a Apablaza.