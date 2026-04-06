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Riesgo por tormentas y vientos severos: las provincias bajo alerta naranja y amarilla

El Servicio Meterológico Nacional advirtió otra jornada de fenómenos climáticos adversos en el este del país.

Las tormentas afectarán a nueve provincias en la jornada de lunes. Las tormentas afectarán a nueve provincias en la jornada de lunes.
Hace 2 Hs

Resumen de nota

  • El SMN emitió este lunes alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos severos en nueve provincias del centro y norte del país tras los graves daños registrados en Tucumán.
  • Los fenómenos incluyen ráfagas de 90 km/h y hasta 120 mm de lluvia. Antecedentes en Tucumán muestran inundaciones y víctimas, lo que obliga a activar planes de contingencia locales.
  • Se espera que las condiciones críticas persistan, demandando extremar precauciones para proteger bienes y vidas. Las autoridades instan a seguir protocolos de seguridad oficiales.
Resumen generado con IA

Tras un domingo de Pascua signado por las concescuencias de la severidad climática en Tucumán, el resto del suelo argentino se prepara para la continuación de jornadas de temporales intensos. La región septentrional de la nación se encuentra bajo aviso naranja y amarillo que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), puede poner en riesgo a la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

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Las precipitaciones siguen causando estragos a lo largo del territorio. En Tucumán, los anegamientos, desbordes de canales, pérdidas materiales y humanas fueron el producto de un fin de semana que no tuvo piedad. El agua superó los 200 milímetros en localidades donde se anunciaba advertencia amarilla. Ahora, el reporte de vigilancia se traslada a las provincias del litoral y parte del noroeste, que deberán contar con un plan de contingencia ante la peligrosidad de la inclemencia.

Alerta amarilla en el noreste y centro

El este de Salta y el noreste de Santiago del Estero se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla. En estas provincias, la tormenta llegará durante la noche y tendrá variadas intensidades con aguaceros fuertes. El proceso meteorológico estará acompañado por actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Los valores de precipitación acumulada oscilarían entre los 30 y 60 mm. Otras provincias como Formosa y el este de Chaco también comparten los mismos niveles de riesgo.

En la región Centro, el este de Córdoba, el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires están bajo aviso tanto por tormentas como por lluvias que afectarán todo el día a la zona. De acuerdo con el SMN, el acumulado también llegaría a los 30 y 60 mm, aunque en algunas zonas no se espera actividad eléctrica ni granizo.

Alerta naranja en el noreste

La advertencia naranja se instala en las jurisdicciones restantes para completar una región del litoral marcada por el temporal. El sur de Santiago del Estero, el este de Chaco, gran parte de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y Corrientes se encuentran en este nivel de peligrosidad. Las tormentas registrarán ráfagas de 90 km/h y niveles de agua acumulada que podrían oscilar entre los 60 y 120 mm.

Recomendaciones de Seguridad (SMN)

Ante fenómenos de semejante severidad, el SMN propone las siguientes medidas para preservar la vida y los bienes:

Alerta nivel Amarillo:

1. Evitá salir de tu hogar si no es estrictamente necesario.

2. No saques la basura y asegurate de limpiar desagües y sumideros para evitar taponamientos.

3. Asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, chapas, muebles de jardín).

4. Buscá refugio inmediato en edificios o vehículos cerrados si te encontrás al aire libre.

Alerta nivel Naranja 

1. Seguí las instrucciones de las autoridades locales y mantené la calma.

2. Cortá el suministro eléctrico y desconectá electrodomésticos si el agua ingresa a tu vivienda.

3. Mantenete alejado de puertas, ventanas y zonas inundables; evitá transitar por calles anegadas.

4. Prepará un kit de emergencia que incluya agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas, linterna y celulares cargados.

5. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

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