Riesgo por tormentas y vientos severos: las provincias bajo alerta naranja y amarilla

Las precipitaciones siguen causando estragos a lo largo del territorio. En Tucumán, los anegamientos, desbordes de canales, pérdidas materiales y humanas fueron el producto de un fin de semana que no tuvo piedad. El agua superó los 200 milímetros en localidades donde se anunciaba advertencia amarilla. Ahora, el reporte de vigilancia se traslada a las provincias del litoral y parte del noroeste, que deberán contar con un plan de contingencia ante la peligrosidad de la inclemencia.