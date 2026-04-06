Glaciares, en la agenda de Diputados

La idea del oficialismo es sesionar para debatir la reforma de la Ley 26.639, sancionada en 2010. La media sanción de esa reforma se consiguió en el Senado el pasado 26 de febrero, durante una sesión en la que obtuvo 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. La sesión será luego de la maratónica audiencia pública realizada después del fin de semana largo del mes de marzo, para la cual se anotaron más de 102.000 expositores, de los cuales algo menos de 400 pudieron exponer en las dos jornadas habilitadas.