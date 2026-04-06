Glaciares, en la agenda de Diputados

Pasado el feriado de Semana Santa, el oficialismo retomará la agenda legislativa y pisará el acelerador en la Cámara baja para avanzar con la aprobación del único tema pendiente que le quedó de las sesiones extraordinarias: la reforma de la Ley de Glaciares, que buscará convertir en ley el miércoles en Diputados.
La idea del oficialismo es sesionar para debatir la reforma de la Ley 26.639, sancionada en 2010. La media sanción de esa reforma se consiguió en el Senado el pasado 26 de febrero, durante una sesión en la que obtuvo 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. La sesión será luego de la maratónica audiencia pública realizada después del fin de semana largo del mes de marzo, para la cual se anotaron más de 102.000 expositores, de los cuales algo menos de 400 pudieron exponer en las dos jornadas habilitadas.
La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas, propone redefinir qué se considera glaciar y ambiente periglacial, y otorgar a las jurisdicciones el poder de determinar, mediante estudios técnicos, qué áreas deben ser incluidas o retiradas del Inventario Nacional elaborado por el Ianigla.