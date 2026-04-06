Milei sobre la inflación: reconoce una demora en el descenso del nivel de precios

Las consultoras

El Banco Central publicará este miércoles el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), en el que los analistas y las consultoras privadas brindan su proyección acerca de la inflación, el dólar, las tasas y el PBI, entre otros indicadores. Hay consenso entre los referentes de que la inflación de marzo rozó el 3% y que la de este mes se mantendrá alta por efecto del conflicto bélico en Medio Oriente que, entre otras cuestiones, causó un incremento sustantivo en el precio del combustible. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) tiene previsto difundir su reporte el martes 14 de este mes. A futuro, Milei advirtió que el camino de normalización de precios aún enfrenta obstáculos al indicar que “todavía quedan correcciones de precios regulados, los relativos a materias primas y el salto en el precio del petróleo”.