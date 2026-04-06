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Milei sobre la inflación: reconoce una demora en el descenso del nivel de precios
Javier Milei. Javier Milei.
Hace 5 Hs

El presidente Javier Milei destacó la baja de la inflación, pero reconoció que “queda pendiente una gran corrección de precios regulados”. En una entrevista concedida al medio español El Debate, Milei hizo un repaso de su gestión, y se refirió a la inflación, que en los últimos meses mostró una mayor resistencia a continuar la desaceleración.

En su análisis, el mandatario destacó el desplome de los precios mayoristas, señalando que “ya está por debajo del 1% mensual. Es decir, pasó a viajar al 13 o 12 % anual”. Sin embargo, reconoció que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) minorista ofrece una mayor resistencia debido a la actualización de los costos de servicios. Al respecto, admitió que “la inflación al consumidor tiene más retrasos, ya que sufre ajustes de tarifas y demás, con lo cual es mucho más difícil perforar esa línea”.

Las consultoras

El Banco Central publicará este miércoles el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), en el que los analistas y las consultoras privadas brindan su proyección acerca de la inflación, el dólar, las tasas y el PBI, entre otros indicadores. Hay consenso entre los referentes de que la inflación de marzo rozó el 3% y que la de este mes se mantendrá alta por efecto del conflicto bélico en Medio Oriente que, entre otras cuestiones, causó un incremento sustantivo en el precio del combustible. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) tiene previsto difundir su reporte el martes 14 de este mes. A futuro, Milei advirtió que el camino de normalización de precios aún enfrenta obstáculos al indicar que “todavía quedan correcciones de precios regulados, los relativos a materias primas y el salto en el precio del petróleo”.

El dilema de un dólar quieto y una inflación que no cede

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En otro tramo de la entrevista, el mandatario recordó la fragilidad del escenario que encontró al asumir el poder en diciembre de 2023, indicando que “la inflación corría al 54% mensual” y añadió que “estábamos en una condición muy, muy precaria como para poder enfrentar el pago de deuda que teníamos”, tras recibir un Banco Central con reservas negativas y deudas con importadores por U$S 50.000 millones. Asimismo, remarcó que “en seis meses terminamos con el déficit fiscal” al señalar que “hicimos un ajuste fiscal de quince puntos del PBI” asegurando que es “el más grande de la historia de la humanidad”.

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