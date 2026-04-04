OpiniónColumnas El caos de salida en el pool: Milei, Nixon y la trama rusa para diluir el efecto Adorni Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Javier Milei, presidente de la Nación. 04 Abril 2026 Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Javier MileiManuel Adorni Tamaño texto Comentarios Lo más popular Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación