La foto de la semana: el despegue de la misión Artemis II a la Luna
El despegue de la misión Artemis es la fofo elegida por los editores de La Gaceta. Un nuevo gran paso de la humanidad marca otro hito histórico en la exploración del espacio, renovando la curiosidad de millones de seguidores alrededor del mundo.
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Resumen de nota
- La Gaceta eligió como foto de la semana el despegue de la misión Artemis II, un hito histórico de la exploración espacial que marca el regreso de la humanidad hacia la Luna.
- La imagen simboliza un avance tecnológico clave tras años de preparación. El lanzamiento busca renovar el interés científico global y consolidar la presencia humana en el espacio.
- Este evento sienta las bases para futuras misiones tripuladas y colonización lunar, representando un cambio de paradigma en la investigación y cooperación internacional fuera de la Tierra.
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