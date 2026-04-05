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Regreso a la Luna

EUGENE CERNAN. Fue el último hombre en pisar la Luna, en 1972. Casi había sido el primero, ya que estuvo en la misión exploradora del Apolo X, de 1969, y llegó a 15 kilómetros de la superficie lunar. EUGENE CERNAN. Fue el último hombre en pisar la Luna, en 1972. Casi había sido el primero, ya que estuvo en la misión exploradora del Apolo X, de 1969, y llegó a 15 kilómetros de la superficie lunar.

Daniel Dessein
Por Daniel Dessein Hace 4 Hs

Resumen de nota

  • La NASA retoma los viajes tripulados a la Luna con la misión Artemis II, tras 54 años de la última caminata lunar realizada por Eugene Cernan en el marco del programa Apolo.
  • La tripulación, que incluye a la primera mujer en realizar esta travesía, operará la nave Orión para orbitar el satélite, marcando el reinicio de la exploración física lunar.
  • Este avance sienta las bases para una presencia humana permanente en el espacio y futuras misiones a Marte, consolidando una nueva era en la carrera de exploración científica.
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