Regreso a la Luna
EUGENE CERNAN. Fue el último hombre en pisar la Luna, en 1972. Casi había sido el primero, ya que estuvo en la misión exploradora del Apolo X, de 1969, y llegó a 15 kilómetros de la superficie lunar.
Resumen de nota
- La NASA retoma los viajes tripulados a la Luna con la misión Artemis II, tras 54 años de la última caminata lunar realizada por Eugene Cernan en el marco del programa Apolo.
- La tripulación, que incluye a la primera mujer en realizar esta travesía, operará la nave Orión para orbitar el satélite, marcando el reinicio de la exploración física lunar.
- Este avance sienta las bases para una presencia humana permanente en el espacio y futuras misiones a Marte, consolidando una nueva era en la carrera de exploración científica.
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