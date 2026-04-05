AFA, Justicia y poder: los nombres que ahora quedaron bajo la lupa

En ese contexto, la situación judicial de Claudio Tapia y Pablo Toviggino (ambos procesados en una causa por presuntas irregularidades) agrega tensión a un entramado que mezcla deporte, política y justicia. De acuerdo a la investigación, se los acusa de haberse apropiado de fondos vinculados a aportes previsionales e impositivos durante un período prolongado, lo que derivó en medidas como embargos y restricciones judiciales.