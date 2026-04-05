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AFA, Justicia y poder: los nombres que ahora quedaron bajo la lupa

El avance de la causa contra Tapia y Toviggino dejó al descubierto la participación de magistrados en la estructura de la entidad.

ACORRALADOS. La Justicia tiene en la mira a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, hombres fuertes del fútbol argentino. ACORRALADOS. La Justicia tiene en la mira a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, hombres fuertes del fútbol argentino.
05 Abril 2026

Resumen de nota

  • La Justicia argentina investiga a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por fraude impositivo, exponiendo además vínculos irregulares entre miembros del Poder Judicial y cargos en la AFA.
  • El esquema incluía a magistrados en tribunales internos de la entidad. Ante las advertencias de la Corte Suprema, varios jueces renunciaron para desligarse del escándalo mediático.
  • Este escenario debilita la conducción actual de la AFA. Se espera un mayor control sobre las incompatibilidades de magistrados y posibles cambios en la estructura del fútbol local.
Resumen generado con IA

El escándalo que rodea a la AFA sumó en los últimos días un capítulo que expone la fuerte presencia de integrantes del Poder Judicial dentro de la estructura de la entidad. Según una investigación publicada por el diario Clarín, jueces, fiscales y abogados con peso en los tribunales forman parte de distintos órganos internos encargados de evaluar y sancionar conductas dentro del fútbol argentino. 

En ese contexto, la situación judicial de Claudio Tapia y Pablo Toviggino (ambos procesados en una causa por presuntas irregularidades) agrega tensión a un entramado que mezcla deporte, política y justicia. De acuerdo a la investigación, se los acusa de haberse apropiado de fondos vinculados a aportes previsionales e impositivos durante un período prolongado, lo que derivó en medidas como embargos y restricciones judiciales.

El informe también detalla que varios magistrados ocupaban cargos dentro de tribunales de Ética y Disciplina de la AFA. Sin embargo, tras gestiones impulsadas desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algunos de ellos decidieron apartarse de sus funciones en la entidad para evitar posibles conflictos de interés, en medio del avance de distintas causas.

Estos espacios dentro de la AFA, si bien son ad honorem, ofrecen acceso privilegiado al mundo del fútbol, lo que (según se describe) contribuyó a que se conformara un ámbito en el que confluyen figuras relevantes del sistema judicial.

Entre los nombres mencionados aparecen integrantes de cámaras federales, juzgados nacionales y fiscalías, además de abogados con trayectoria política en diferentes gestiones. También se destaca la presencia de apellidos con peso en la justicia argentina, lo que refuerza la idea de un vínculo estrecho entre ambos mundos.

Un hecho que consolidó el poder dentro de la AFA

Otro punto que resalta la investigación es la modificación del estatuto de la AFA realizada en 2024, que permitió adelantar elecciones y extender mandatos dentro de la dirigencia, en una decisión que consolidó el poder de la actual conducción.

En paralelo, continúan las derivaciones judiciales que podrían impactar en la estructura dirigencial de la AFA. Incluso, algunos sectores del ámbito judicial comenzaron a tomar distancia ante el crecimiento del escándalo.

Como señal de los tiempos que corren, la Suprema Corte bonaerense recordó recientemente la incompatibilidad entre el ejercicio de funciones judiciales y la participación en entidades deportivas, una advertencia que suma presión en un escenario que sigue en desarrollo.

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