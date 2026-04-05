¿Cuánto gana un albañil por hora en abril de 2026?: el sueldo depende de la categoría

Resumen de nota
- La UOCRA actualizó en abril de 2026 los salarios de albañiles en Argentina según paritarias, fijando montos por hora acordes a cada categoría y zona geográfica para todo el país.
- Las escalas varían desde oficiales hasta serenos, con diferencias marcadas por regiones. La Zona C-Austral (Tierra del Fuego) presenta los ingresos más altos por el costo de vida.
- Esta actualización busca recomponer el poder adquisitivo del sector y define la estructura de costos para futuros proyectos de obra pública y privada en el territorio nacional.
El salariode los trabajadores de la construcción volvió a actualizarse en abril de 2026 y genera interés entre quienes buscan conocer cuánto gana un albañil por hora en el país. Las remuneraciones del sector están determinadas por las escalas fijadas por la Unión Obrera de la Construcción en Argentina (UOCRA), en base a los últimos acuerdos paritarios.
El ingreso no es uniforme: varía según la categoría del trabajador, ya sea oficial especializado, oficial, medio oficial, ayudante o sereno, también de acuerdo a la región donde se desempeña. En la mayoría de los casos, el salario se liquida por hora trabajada, aunque existen particularidades, adicionales y sumas que pueden modificar el monto final que perciben los obreros.
¿Cuánto gana un albañil por hora en abril de 2026?
La escala vigente muestra diferencias notables entre regiones:
- Zona A: Ciudad de Buenos Aires y la mayor parte del país
Oficial: $4.679 por hora
Medio oficial: $4.324 por hora
Ayudante: $3.980 por hora
Sereno: $723.032 por mes
- Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut
Oficial especializado: $6.071 por hora
Oficial: $5.196 por hora
Medio oficial: $4.793 por hora
Ayudante: $4.438 por hora
Sereno: $805.489 por mes
- Zona C: Santa Cruz
Oficial especializado: $8.397 por hora
Oficial: $7.873 por hora
Medio oficial: $7.597 por hora
Ayudante: $7.377 por hora
Sereno: $1.208.753 por mes
- Zona C-Austral: Tierra del Fuego
Oficial especializado: $10.940 por hora
Oficial: $9.358 por hora
Medio oficial: $8.648 por hora
Ayudante: $7.960 por hora
Sereno: $1.446.064 por mes