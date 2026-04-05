Secciones
SociedadActualidad

¿Cuánto gana un albañil por hora en abril de 2026?: el sueldo depende de la categoría

Conocé cuánto cobra un trabajador de la construcción por hora en abril de 2026 según la escala de la UOCRA: categorías, diferencias por zona y los adicionales que impactan en el sueldo final de la construcción.

El salario de los trabajadores de la construcción se actualizó en abril El salario de los trabajadores de la construcción se actualizó en abril Gobierno de Santa Fe
Hace 11 Hs

Resumen de nota

  • La UOCRA actualizó en abril de 2026 los salarios de albañiles en Argentina según paritarias, fijando montos por hora acordes a cada categoría y zona geográfica para todo el país.
  • Las escalas varían desde oficiales hasta serenos, con diferencias marcadas por regiones. La Zona C-Austral (Tierra del Fuego) presenta los ingresos más altos por el costo de vida.
  • Esta actualización busca recomponer el poder adquisitivo del sector y define la estructura de costos para futuros proyectos de obra pública y privada en el territorio nacional.
Resumen generado con IA

El salariode los trabajadores de la construcción volvió a actualizarse en abril de 2026 y genera interés entre quienes buscan conocer cuánto gana un albañil por hora en el país. Las remuneraciones del sector están determinadas por las escalas fijadas por la Unión Obrera de la Construcción en Argentina (UOCRA), en base a los últimos acuerdos paritarios.

Sueldos empleadas domésticas: ¿en cuánto queda la hora con retiro en abril 2026?

Sueldos empleadas domésticas: ¿en cuánto queda la hora con retiro en abril 2026?

El ingreso no es uniforme: varía según la categoría del trabajador, ya sea oficial especializado, oficial, medio oficial, ayudante o sereno, también de acuerdo a la región donde se desempeña. En la mayoría de los casos, el salario se liquida por hora trabajada, aunque existen particularidades, adicionales y sumas que pueden modificar el monto final que perciben los obreros.

¿Cuánto gana un albañil por hora en abril de 2026?

La escala vigente muestra diferencias notables entre regiones:

  • Zona A: Ciudad de Buenos Aires y la mayor parte del país

Oficial: $4.679 por hora

Medio oficial: $4.324 por hora

Ayudante: $3.980 por hora

Sereno: $723.032 por mes

  • Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial especializado: $6.071 por hora

Oficial: $5.196 por hora

Medio oficial: $4.793 por hora

Ayudante: $4.438 por hora

Sereno: $805.489 por mes

  • Zona C: Santa Cruz

Oficial especializado: $8.397 por hora

Oficial: $7.873 por hora

Medio oficial: $7.597 por hora

Ayudante: $7.377 por hora

Sereno: $1.208.753 por mes

  • Zona C-Austral: Tierra del Fuego

Oficial especializado: $10.940 por hora

Oficial: $9.358 por hora

Medio oficial: $8.648 por hora

Ayudante: $7.960 por hora

Sereno: $1.446.064 por mes

Temas Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán
1

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral
2

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán
3

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado
4

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán
5

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas
6

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

Más Noticias
Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Videos del temporal que anegó las calles de Tucumán la noche del sábado

Videos del temporal que anegó las calles de Tucumán la noche del sábado

Jubilaciones de abril 2026: cuánto cobran la mínima con bono y la máxima tras el último aumento

Jubilaciones de abril 2026: cuánto cobran la mínima con bono y la máxima tras el último aumento

Temporal en Tucumán: el Gobierno reportó inundaciones, evacuaciones y daños por las lluvias

Temporal en Tucumán: el Gobierno reportó inundaciones, evacuaciones y daños por las lluvias

El alfajor argentino brilla en el mundo: ¿cuál fue elegido el mejor por Taste Atlas?

El alfajor argentino brilla en el mundo: ¿cuál fue elegido el mejor por Taste Atlas?

Después de las lluvias, ¿cuál es el estado de las rutas en Tucumán?

Después de las lluvias, ¿cuál es el estado de las rutas en Tucumán?

El tiempo en Tucumán: el frío y las lluvias se apoderarán del domingo de Pascua

El tiempo en Tucumán: el frío y las lluvias se apoderarán del domingo de Pascua

Comentarios