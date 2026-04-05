¿Cuánto gana un albañil por hora en abril de 2026?: el sueldo depende de la categoría

El salariode los trabajadores de la construcción volvió a actualizarse en abril de 2026 y genera interés entre quienes buscan conocer cuánto gana un albañil por hora en el país. Las remuneraciones del sector están determinadas por las escalas fijadas por la Unión Obrera de la Construcción en Argentina (UOCRA), en base a los últimos acuerdos paritarios.