Sueldos empleadas domésticas: ¿en cuánto queda la hora con retiro en abril 2026?

Dichos valores rigen para los sueldos que se abonan en los primeros días de abril de 2026 en el caso del personal mensualizado. Asimismo, el nuevo esquema requiere una aplicación inmediata para quienes perciben sus haberes por hora o jornada. De esta manera, las escalas actualizadas funcionan como el nuevo marco de referencia obligatorio para todas las categorías del sector en todo el territorio nacional.