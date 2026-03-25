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Sueldos empleadas domésticas: ¿en cuánto queda la hora con retiro en abril 2026?

Es importante verificar el salario actualizado según la categoría con el nuevo aumento.

Sueldos empleadas domésticas: ¿en cuánto queda la hora con retiro en abril 2026? Empleadas domesticas
Virginia Daniela Gómez
Por Virginia Daniela Gómez Hace 18 Min

Las empleadas domésticas percibirán haberes que llegarán con aumento en abril. Tras la oficialización del último acuerdo paritario del 3% bimestral y la asignación de un bono extraordinario, las escalas salariales del personal de casas particulares presentan nuevos valores de referencia.

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Anteriormente, el valor por hora estaba entre $3.348,33 y $4.013,30, de acuerdo a la categoría de la trabajadora. Es importante verificar el salario actualizado según la categoría con el nuevo aumento.

Paritaria de empleadas domésticas 2026

El sector de trabajadores de casas particulares en Argentina estableció un nuevo esquema de actualizaciones para el primer tramo del año 2026. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) formalizó un incremento salarial del 1,5% para febrero y un 1,5% adicional para marzo, lo que representa una recomposición acumulada del 3% en el bimestre. Estos ajustes buscan sostener el poder adquisitivo del personal ante el contexto económico actual.

Dichos valores rigen para los sueldos que se abonan en los primeros días de abril de 2026 en el caso del personal mensualizado. Asimismo, el nuevo esquema requiere una aplicación inmediata para quienes perciben sus haberes por hora o jornada. De esta manera, las escalas actualizadas funcionan como el nuevo marco de referencia obligatorio para todas las categorías del sector en todo el territorio nacional.

Supervisor/a

-Por hora: $4.013,30 con retiro y $4.382,63 sin retiro

-Por mes: $500.649,26 con retiro y $556.024,77 sin retiro

Personal para tareas específicas

-Por hora: $3.807,86 con retiro y $4.161,54 sin retiro

-Por mes: $466.154,67 con retiro y $517.277,03 sin retiro

Caseros

-Por hora: $3.599,87 

-Por mes: $455.160,14 

Por su naturaleza, esta categoría se desempeña siempre sin retiro.

Asistencia y cuidado de personas

-Por hora: $3.599,87 con retiro y $4.012,14 sin retiro

-Por mes: $455.160,14 con retiro y $505.578,35 sin retiro

Personal para tareas generales

-Por hora: $3.348,33 con retiro y $3.599,87 sin retiro

-Por mes: $410.773,52 con retiro y $455.160,14 sin retiro

Bono de abril y nuevos aumentos

Un punto clave de la negociación actual fue la incorporación de una Suma No Remunerativa por única vez, pagadera conjuntamente con los salarios de febrero y marzo. Este bono se escala según la carga horaria semanal del trabajador:

-Menos de 12 horas semanales: $8.000

-Desde 12 a menos de 16 horas: $11.500

-16 horas o más: $20.000

Adicionales y extras obligatorios

-Antigüedad: Se debe abonar un 1% adicional por cada año trabajado en la misma relación laboral.

-Zona Desfavorable: Para el personal que desempeña tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, se aplica un plus del 30% sobre los salarios mínimos.

-Horas Extras: En días hábiles se liquidan con un 50% de recargo, mientras que los sábados después de las 13 horas, domingos y feriados, el recargo es del 100%.

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