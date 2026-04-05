Secciones
SociedadActualidad

El calendario después de Semana Santa: cuándo cae el próximo fin de semana largo

En Argentina, el esquema de días no laborables para el resto del año permanece definido, integrando fechas clave que forman parte de la agenda nacional.

El calendario después de Semana Santa: cuándo cae el próximo fin de semana largo Calendario, generado por IA
Por Virginia Daniela Gómez Hace 10 Hs

Resumen de nota

  • Argentina define su calendario tras Semana Santa, estableciendo el viernes 1 de mayo (Día del Trabajador) como el próximo feriado nacional para fomentar el turismo y descanso.
  • Este feriado inamovible genera un fin de semana largo de tres días. Posteriormente, el 25 de mayo conmemorará la Revolución de Mayo con actos oficiales en todo el país.
  • La planificación anticipada busca impulsar el turismo interno y el consumo regional. Estos días clave son fundamentales para la organización laboral y económica del año.
Resumen generado con IA

El interés por el calendario de feriados aparece con fuerza cerca del final de Semana Santa entre quienes planifican futuros viajes o actividades recreativas. En Argentina, el esquema de días no laborables para el resto del año está definido, las fechas clave que forman parte de la agenda nacional fueron marcadas en el calendario oficial.

ANSES abril 2026: cómo impactan los feriados en las fechas de cobro y el calendario de pagos

ANSES abril 2026: cómo impactan los feriados en las fechas de cobro y el calendario de pagos

Estos feriados combinan conmemoraciones históricas, expresiones culturales y el reconocimiento de derechos laborales fundamentales. 

Qué feriado sigue después de Semana Santa

Tras el paso de Semana Santa, el calendario oficial argentino señala el viernes 1 de mayo como el siguiente día no laborable. Esta jornada, de carácter inamovible, conmemora el Día del Trabajador en reconocimiento a las luchas históricas por los derechos y mejores condiciones laborales.

Al coincidir con un viernes, la fecha da lugar a un fin de semana largo que abarca tres días consecutivos de descanso. Este esquema suele favorecer el movimiento del turismo interno y el desarrollo de diversas actividades recreativas en las distintas provincias del país.

Después del Día del trabajador, otro feriado de mayo

El cronograma oficial establece el 25 de mayo como la siguiente fecha inamovible tras el descanso de mayo. Esta jornada conmemora la Revolución de Mayo de 1810, proceso fundacional que inició el camino hacia la independencia y derivó en la formación del primer gobierno patrio.

La relevancia histórica de este feriado se manifiesta a través de diversas celebraciones en todo el territorio nacional. Los actos oficiales, las propuestas educativas y las actividades culturales resaltan este hito decisivo para el desarrollo institucional y político de la Argentina.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán
1

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral
2

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán
3

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado
4

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán
5

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas
6

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

Más Noticias
Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Videos del temporal que anegó las calles de Tucumán la noche del sábado

Videos del temporal que anegó las calles de Tucumán la noche del sábado

Jubilaciones de abril 2026: cuánto cobran la mínima con bono y la máxima tras el último aumento

Jubilaciones de abril 2026: cuánto cobran la mínima con bono y la máxima tras el último aumento

Temporal en Tucumán: el Gobierno reportó inundaciones, evacuaciones y daños por las lluvias

Temporal en Tucumán: el Gobierno reportó inundaciones, evacuaciones y daños por las lluvias

El alfajor argentino brilla en el mundo: ¿cuál fue elegido el mejor por Taste Atlas?

El alfajor argentino brilla en el mundo: ¿cuál fue elegido el mejor por Taste Atlas?

Después de las lluvias, ¿cuál es el estado de las rutas en Tucumán?

Después de las lluvias, ¿cuál es el estado de las rutas en Tucumán?

El tiempo en Tucumán: el frío y las lluvias se apoderarán del domingo de Pascua

El tiempo en Tucumán: el frío y las lluvias se apoderarán del domingo de Pascua

Comentarios