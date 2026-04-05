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Pascua con tormentas eléctricas: nueve provincias están bajo alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posible caída de granizo y fuertes ráfagas de vientos en varios puntos del país.

Rige una alerta naranja por tormentas en algunas provincias Rige una alerta naranja por tormentas en algunas provincias Clarín
Por LA GACETA Hace 15 Hs

Resumen de nota

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes este domingo de Pascua en nueve provincias argentinas, incluyendo Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.
  • Se prevén lluvias de hasta 100mm, granizo y ráfagas de 90 km/h. El nivel naranja afecta al centro de Santa Fe y Entre Ríos tras varios días de marcada inestabilidad climática.
  • Las condiciones adversas exigen precaución durante el cierre del fin de semana largo. Se esperan complicaciones en la movilidad y el desarrollo de actividades al aire libre.
Resumen generado con IA

El clima volvió a encender las alertas (naranja y amarilla) en gran parte del país y el domingo de Pascua podría convertirse en una jornada marcada por fenómenos intensos. Tras varios días de inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió por tormentas que podrían afectar seriamente a distintas regiones, con lluvias, ráfagas y posible caída de granizo.

Según el SMN, los valores de precipitación en nueve provincias podrían oscilar entre los 30 y 100 milímetros. El escenario plantea un domingo con condiciones adversas en amplias zonas del país, por lo que se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones ante posibles complicaciones.

¿Qué provincias están bajo alerta naranja y amarilla por fuertes tormentas?

El organismo emitió una alerta naranja para el centro de Santa Fe y el noroeste de Entre Ríos, donde se prevén tormentas fuertes, algunas con características severas. En estas zonas, el mal tiempo podría manifestarse con abundantes precipitaciones, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que alcanzarían hasta los 90 kilómetros por hora. 

En paralelo, rige una alerta amarilla que abarca el oeste de Buenos Aires, sectores de La Pampa, el resto de Entre Ríos, el sudoeste de Corrientes, áreas del norte y sur de Santa Fe, la franja norte del país, el este y noroeste de Córdoba, además de Santiago del Estero y Chaco. Allí se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, también acompañadas por abundante caída de agua, actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y ocasional granizo.

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