Pascua con tormentas eléctricas: nueve provincias están bajo alerta meteorológica

En paralelo, rige una alerta amarilla que abarca el oeste de Buenos Aires, sectores de La Pampa, el resto de Entre Ríos, el sudoeste de Corrientes, áreas del norte y sur de Santa Fe, la franja norte del país, el este y noroeste de Córdoba, además de Santiago del Estero y Chaco. Allí se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, también acompañadas por abundante caída de agua, actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y ocasional granizo.