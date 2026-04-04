Atlético Tucumán mostró otra cara, pero pagó cara la jerarquía de Rosario Central

A pesar de las dudas en la previa -que invitaban a pensar que el DT evaluaba poner “dos micros”-, el experimentado entrenador sorprendió con un planteo que estuvo lejos de refugiarse en su propio arco. Por el contrario, durante gran parte del partido Atlético se propuso presionar en un bloque medio-alto para evitar que los creativos del “Canalla” entraran en contacto con el balón.